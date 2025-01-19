Σχεδόν 15 μήνες μετά, οι όμηροι από τη Γάζα επιστρέφουν στο Ισραήλ... Η απελευθέρωση των τριών πρώτων ομήρων, με βάση τη συμφωνία για την εκεχειρία, έδωσε το έναυσμα στους Ισραηλινούς, συγγενείς και όχι μόνο, να ξεσπάσουν σε ζητοκραυγές.

Άνθρωποι συγκεντρωμένοι σε κεντρικούς δρόμους των μεγάλων πόλεων του Ισραήλ, με δάκρυα στα μάτια, αγκαλιάζονταν και φώναζαν «ζήτω», εκφράζοντας την ανακούφισή τους από τις τελευταίες εξελίξεις.

«Η Ρόμι επιστρέφει! Η Έμιλυ επιστρέφει! Ο Doron επιστρέφει!». Οι Ισραηλινοί φώναζαν στην πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ.

Η επιβεβαίωση της παράδοσης μεταδόθηκε στο πλήθος από μια μεγάλη τηλεοπτική οθόνη στην πλατεία, η οποία μετέδιδε το Al Jazeera με ισραηλινά σχόλια.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.