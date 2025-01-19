Τραμπ: Εκτελεστικό διάταγμα για να σταματήσει η απαγόρευση του TikTok

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι σχεδιάζει να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα για την αναβολή της απαγόρευσης του TikTok στις ΗΠΑ τη Δευτέρα, μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του.

«Ζητώ από τις εταιρείες να μην αφήσουν το TikTok να κλείσει! Θα εκδώσω εκτελεστικό διάταγμα τη Δευτέρα για να παρατείνω το χρονικό διάστημα πριν τεθούν σε ισχύ οι απαγορεύσεις του νόμου, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια συμφωνία για την προστασία της εθνικής μας ασφάλειας. Η εντολή θα διασφαλίσει επίσης ότι δε θα υπάρξει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε εταιρεία βοήθησε να αποτραπεί το κλείσιμο του TikTok πριν από την εμτολή μου», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.\

Ο εκλεγμένος πρόεδρος σημείωσε περαιτέρω ότι θα ήθελε οι ΗΠΑ να κατέχουν το 50% του TikTok προκειμένου να προστατεύσουν την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης και να αυξήσουν την αξία της. «Η αρχική μου σκέψη είναι μια κοινοπραξία μεταξύ των σημερινών ιδιοκτητών ή/και νέων ιδιοκτητών, με την οποία οι ΗΠΑ αποκτούν 50% ιδιοκτησία», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.