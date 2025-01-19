Ντόναλντ Τραμπ: «Σώστε το TikTok»

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε “Σώστε το ΤΙΚΤΟΚ” σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, μετά τη διακοπή της πρόσβασης στις ΗΠΑ για τους χρήστες του TiKToK αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Ο σχετικός νόμος εφαρμόζεται από σήμερα, Κυριακή, διακόπτοντας για τις ΗΠΑ την πρόσβαση στην αναφερόμενη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει προηγούμενα ότι είναι “πολύ πιθανό” να προχωρήσει σε αναστολή του νόμου απαγόρευσης του ΤιΚΤοΚ για 90 ημέρες, μετά από την επίσημη ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων του τη Δευτέρα.

Την υπόσχεση αυτή επικαλέστηκε το ΤiKTok σε ένα σημείωμα του, προς τους χρήστες του.

Ο Μάικλ Βαλτς δεν αποκλείει τη συνέχιση της κινεζικής ιδιοκτησίας του TikToK

Ο Μάικλ Βαλτς που έχει επιλεγεί από τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι ο Τραμπ εργάζεται για τη “διάσωση του TikToK”.

Δεν αποκλείεται η συνέχιση της κινεζικής ιδιοκτησίας μαζί “με τείχη προστασίας προκειμένου ότι προστατεύονται τα δεδομένα σε αμερικανικό έδαφος” πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.