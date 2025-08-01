Η Ισπανία ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε στη ρίψη από αέρος 12 τόνων τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας, οι κάτοικοι της οποίας απειλούνται με λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έπειτα από 22 μήνες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Η Ισπανία συμμετέχει στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρος χρησιμοποιώντας ένα στρατιωτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας μας, ένα Α400», ανακοίνωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες αναρτώντας στο Χ βίντεο από την επιχείρηση.

Συνολικά ερρίφθησαν 24 πακέτα «κάθε ένα από τα οποία περιείχε 500 κιλά, δηλαδή συνολικά 12 τόνοι» τροφίμων που ισοδυναμούν με «περίπου 2.500 μερίδες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Εκτός από τις ρίψεις αυτές, τις οποίες είχε ανακοινώσει στις αρχές της εβδομάδας η ισπανική κυβέρνηση, ο Άλμπαρες σημείωσε ότι «φορτηγά με ισπανική ανθρωπιστική βοήθεια» βρίσκονται αυτή την περίοδο «σταθμευμένα στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας» αναμένοντας να εισέλθουν στον θύλακα.

«Η εναέρια οδός είναι ξεκάθαρα ανεπαρκής (…) Το Ισραήλ πρέπει να ανοίξει όλα τα χερσαία περάσματα με τρόπο οριστικό, προκειμένου η ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθει μαζικά» στη Λωρίδα της Γάζας, επέμεινε ο Ισπανός πρωθυπουργός απαιτώντας «εκεχειρία που θα επιτρέψει τη διανομή βοήθειας».

Πολλές δυτικές χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία και η Βρετανία, αποφάσισαν τις τελευταίες ημέρες να στείλουν βοήθεια από αέρος στον παλαιστινιακό θύλακα που είναι αντιμέτωπος με δραματική ανθρωπιστική κρίση, ακολουθώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρινί έχει τονίσει ότι οι ρίψεις βοήθειας από αέρος δεν «θα τερματίσουν τον λιμό που επιδεινώνεται». «Έχουν μεγάλο κόστος, είναι αναποτελεσματικές και μπορεί ακόμη και να σκοτώσουν αμάχους που λιμοκτονούν», έχει προσθέσει σε ανάρτησή του στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

