Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα Παρασκευή ότι ελπίζει οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα συνεχιστούν και ότι οι ομάδες εργασίας θα μπορέσουν να συζητήσουν πιθανούς συμβιβασμούς. Τόνισε ωστόσο ότι οι στόχοι της Μόσχας παραμένουν αμετάβλητοι.

Όπως είπε ο Ρώσος πρόεδρος ο οποίος συνομιλούσε μαζί με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, η αντίδραση της ουκρανικής πλευράς στον σχηματισμό ομάδων εργασίας ήταν θετική και επισήμανε ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να διεξαχθούν «χωρίς κάμερες και σε ήρεμη ατμόσφαιρα».

«Χρειαζόμαστε μια ανθεκτική και διαρκής ειρήνη» τόνισε.

Μιλώντας μία εβδομάδα πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία ή να αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις -συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αγοράζουν τις ενεργειακές εξαγωγές της- ο Πούτιν δεν έδωσε καμία υπόνοια για οποιαδήποτε αλλαγή στη θέση της Μόσχας.

Είπε ότι αν κάποιος ήταν απογοητευμένος από το αποτέλεσμα των ειρηνευτικών συνομιλιών μέχρι σήμερα, αυτό ήταν συνέπεια διογκωμένων προσδοκιών.

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία, παρά την επιθυμία της Δύσης να σταματήσει την επίθεσή της.

«Η Δύση έχει ένα έχει φλεγόμενο πάθος, να σταματήσει την πρόοδο μας με κάθε κόστος» είπε χαρακτηριστικά και έκανε γνωστό ότι ο ρωσικός στρατός ανέλαβε τον έλεγχο της πόλης Τσάσιβ Γιαρ στην περιοχή Ντόνετσκ της Ουκρανίας πριν από λίγες ημέρες, έναν ρωσικό ισχυρισμό τον οποίο το Κίεβο αρνήθηκε.

Παραδόθηκαν στον στρατό τα πρώτα πυραυλικά συστήματα Oreshnik

Παράλληλα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η πρώτη παρτίδα μαζικής παραγωγής συστημάτων βαλλιστικών πυραύλων Oreshnik παραδόθηκε στον ρωσικό στρατό.

