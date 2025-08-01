Η απαίτηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προς την Ινδία να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, ενδέχεται να απειλήσει με απώλειες δισεκατομμυρίων τα ρωσικά έσοδα, να προκαλέσει αντίποινα από τη Μόσχα — όπως το ενδεχόμενο διακοπής ενός μεγάλου αγωγού πετρελαίου υπό αμερικανική ηγεσία — και πιθανώς να οδηγήσει σε μια νέα παγκόσμια κρίση προσφοράς.

Η Ινδία, ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, έχει εξελιχθεί στον σημαντικότερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου από το 2022, αγοράζοντας μέχρι και 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα — ποσότητα που αντιστοιχεί στο 2% της παγκόσμιας προσφοράς. Άλλοι βασικοί αγοραστές είναι η Κίνα και η Τουρκία.

