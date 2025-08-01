Απόφαση κόλαφος για την ιταλική πολιτική στο μεταναστευτικό

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την γραμμή της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι για το μεταναστευτικό και την δημιουργία κλειστών κέντρων κράτησης στην Αλβανία.Ανταπόκριση από την Ρώμη



Στην ετυμηγορία των ευρωπαίων δικαστών τονίζεται ότι «τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνουν στην λίστα των ασφαλών χωρών προέλευσης των μεταναστών , κράτη τα οποία δεν προσφέρουν ικανοποιητικά επίπεδα προστασίας στο σύνολο των κατοίκων τους». Πρόκειται για κύριο σημείο της αντιπαράθεσης της κυβέρνησης της Ρώμης με την ιταλική δικαιοσύνη, η οποία τους περασμένους μήνες διέταξε την απελευθέρωση πολλών μεταναστών που μεταφέρθηκαν στα δυο κλειστά κέντρα της Αλβανίας, ακριβώς επειδή δεν προέρχονταν από ασφαλείς χώρες. Δεν θα έπρεπε να επιστρέψουν σε κράτη στα οποία δεν υπάρχει επαρκής ασφάλεια για τις μειονότητες, τον σεβασμό του σεξουαλικού προσανατολισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι ευρωπαίοι δικαστές προσθέτουν παράλληλα ότι η προσέγγιση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τον Ιούνιο του 2026 όταν θα τεθούν σε εφαρμογή νέοι κανόνες για όλες τις χώρες-μέλη. Μέχρι τότε, οι δικαστές της κάθε χώρας θα έχουν δικαίωμα να ελέγχουν και να παρεμβαίνουν, με αποφάσεις τους σε κάθε λίστα ασφαλών χωρών προέλευσης που συντάσσουν οι κυβερνήσεις.Ράπισμα στην πολιτική της ΜελόνιΕίναι ξεκάθαρο ότι η απόφαση αυτή αποδυναμώνει την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνιη οποία, μέχρι τώρα υποστήριξε ότι στην διαχείριση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού δεν πρέπει να υπάρχει κανενός είδους παρέμβαση από την δικαιοσύνη. Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, τονίζεται σήμερα ότι «για μια ακόμη φορά η δικαιοσύνη- αυτή την φορά η ευρωπαϊκή- διεκδικεί αρμοδιότητες που δεν διαθέτει από την στιγμή που πρόκειται για θέματα πολιτικής ευθύνης».Σύμφωνα με τον Τύπο, οι δυο δομές που ηΙταλία δημιούργησε στο Γιαντέρ και στο Σεντζίν της βόρειας Αλβανίας πέρυσι λειτούργησαν μόνον για πέντε ημέρες με κόστος 114.000 ευρώ ανά εικοσιτετράωρο. Τους τελευταίους μήνες, από κέντρα για αιτούντες άσυλο, η Ιταλία τα μετέτρεψε σε δομές όπου μεταφέρονται οι παράτυποι μετανάστες προς απέλαση. Και στην περίπτωση αυτή όμως οι δικαστές έκριναν ότι πολλές διαδικασίες δεν σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία. Η σημερινή ετυμηγορία της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης εκδόθηκε την ώρα ακριβώς που η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνιέφτανε στην Κωνσταντινούπολη για συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Συνάντηση στην οποία αναμένεται να λάβει μέρος και ο πρωθυπουργός της προσωρινής κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπνούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα. Κύριο θέμα συζήτησής τους είναι το μεταναστευτικό και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

