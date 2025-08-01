Σχεδόν 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 27 Μαΐου στη Λωρίδα της Γάζας, «οι περισσότεροι» από τον ισραηλινό στρατό, την ώρα που ανέμεναν να παραλάβουν ανθρωπιστική βοήθεια, κατήγγειλε σήμερα ο ΟΗΕ.

«Συνολικά, από τις 27 Μαΐου τουλάχιστον 1.373 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί την ώρα που αναζητούσαν τρόφιμα», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ αρμόδιο για τα παλαιστινιακά εδάφη. «Οι περισσότεροι από αυτούς τους φόνους διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στον παλαιστινιακό θύλακα, εκ των οποίων δύο που ανέμεναν να παραλάβουν τρόφιμα σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα κοντά στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και τέσσερις ακόμη σε άλλο πλήγμα εναντίον οχήματος στην Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα του θύλακα.

Παράλληλα δύο ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 70 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά την ώρα που ανέμεναν να παραλάβουν βοήθεια κοντά σε κέντρο διανομής του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF) μεταξύ των πόλεων Χαν Γιούνις και Ράφα, σημείωσε ο Μπασάλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.