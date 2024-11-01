Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής Χοσέ Καστιγιέχο, έχασε τη ζωή του στις φονικότερες πλημμύρες στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας.

Το θλιβερό γεγονός ανακοίνωσε η ομάδα της Βαλένθια με ανάρτησή της, επιβεβαιώνοντας τους αρχικούς φόβους ότι ο 28χρονος είναι μεταξύ των θυμάτων

«Ανακοινώνουμε τη θλίψη μας για τον θάνατο του Χοσέ Καστιγιέχο, θύματος των καταστροφών της κακοκαιρίας DANA. Ήταν μέλος της ακαδημίας του συλλόγου και είχε παίξει για πολλές ομάδες στην περιφέρεια της Βαλένθια», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του.

El @valenciacf lamenta profundamente el fallecimiento de José Castillejo, víctima de los desastres de la #DANA



José Castillejo formó parte de la @Academia_VCF hasta etapa juvenil y ha militado en varios equipos de la Comunitat Valenciana.



DEP pic.twitter.com/glsR3UKTfF — Valencia CF (@valenciacf) October 31, 2024

Πηγή: skai.gr

