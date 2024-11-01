Λογαριασμός
Νεκρός 28χρονος ποδοσφαιριστής της Βαλένθια από τις φονικές πλημμύρες - Η ανάρτηση της ομάδας

Θλίψη για τον θάνατο του νεαρού ποδοσφαιριστή - Η ανακοίνωση της ομάδας 

Βαλένθια

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής Χοσέ Καστιγιέχο, έχασε τη ζωή του στις φονικότερες πλημμύρες στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας.

Το θλιβερό γεγονός ανακοίνωσε η ομάδα της Βαλένθια με ανάρτησή της, επιβεβαιώνοντας τους αρχικούς φόβους ότι ο 28χρονος είναι μεταξύ των θυμάτων 

«Ανακοινώνουμε τη θλίψη μας για τον θάνατο του Χοσέ Καστιγιέχο, θύματος των καταστροφών της κακοκαιρίας DANA. Ήταν μέλος της ακαδημίας του συλλόγου και είχε παίξει για πολλές ομάδες στην περιφέρεια της Βαλένθια», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισπανία ποδοσφαιριστής Βαλένθια
