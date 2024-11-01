Απάντηση σε δημοσίευμα του skai.gr που αναφερόταν στην έρευνα την οποία έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα προϊόντα της Temu (Πηγή ΑΠΕ) δίνει η εταιρεία.

Συγκεκριμένα εκπρόσωπος της Temu αναφέρει:

«H Temu λαμβάνει πολύ σοβαρά τις υποχρεώσεις της βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), επενδύοντας συνεχώς στην ενίσχυση του συστήματος συμμόρφωσής μας και στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών στην πλατφόρμα μας. Θα συνεργαστούμε πλήρως με τις ρυθμιστικές αρχές για να υποστηρίξουμε τον κοινό μας στόχο ενός ασφαλούς και αξιόπιστου περιβάλλοντος αγοράς για τους καταναλωτές.

Επιπλέον, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε σε συζητήσεις για την ένταξή μας στο "Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για την πώληση απομιμήσεων στο διαδίκτυο", μια εθελοντική συμφωνία που διευκολύνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απομίμηση είναι μια πρόκληση για ολόκληρη τη βιομηχανία και θεωρούμε ότι οι συνεργατικές προσπάθειες είναι απαραίτητες για την προώθηση των κοινών μας στόχων για την προστασία των καταναλωτών και των κατόχων δικαιωμάτων.

Θα θέλαμε επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι πολλές άλλες εταιρείες υπόκεινται σε παρόμοιες διαδικασίες, όπως TikTok, AliExpress, Meta και X.»

