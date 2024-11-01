Λαβρόφ: Η Ρωσία στα πρόθυρα απευθείας στρατιωτικής σύγκρουσης με τις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία είναι «στα πρόθυρα μιας απευθείας στρατιωτικής σύγκρουσης», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στην τουρκική εφημερίδα Hürriyet.

«Υπό την παρούσα προεδρία, που έσπρωξε μέχρι το τέλος το σπιράλ της ρωσοφοβίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι χώρες μας είναι στα πρόθυρα μιας απευθείας στρατιωτικής σύγκρουσης», δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση για τις αμερικανικές εκλογές.

«Δεν θα αλλάξει τίποτα με τις εκλογές»

«Δεν έχουμε καμία προτίμηση. Εκείνη την εποχή, η διοίκηση Τραμπ είχε υιοθετήσει τον μεγαλύτερο αριθμό αντιρωσικών κυρώσεων σε σχέση με τους προκατόχους του», πρόσθεσε.

Για τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, «δεν έχει τόση σημασία ποιος θα κερδίσει τις εκλογές, δεν πιστεύουμε πως η αντιρωσική γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να αλλάξει».

Η Ρωσία πολλαπλασίασε τις επιχειρήσεις παραπληροφόρησης με στόχο την εκστρατεία της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις διοχετεύοντας συνωμοσιολογικά βίντεο, ανέφερε ο όμιλος Microsoft τον Σεπτέμβριο, τροφοδοτώντας τις ανησυχίες για ξένη ανάμιξη στις αμερικανικές εκλογές.

Ούτε πραγματικοί αντίπαλοι, αλλά ούτε και πραγματικά κοντά, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αρχηγός του ρωσικού κράτους Βλαντίμιρ Πούτιν διατηρούν μια σχέση σκοπίμως αμφίσημη.

Ο Ρώσος πρόεδρος έκρινε πως η σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαρτηθεί από τη στάση τους μετά τις εκλογές, χαιρετίζοντας την «ειλικρίνεια» του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου σχετικά με την επιθυμία να του να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

