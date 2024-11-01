Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσόε Σον Χούι, σε συνάντηση στη Μόσχα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα ότι «σχεδίαζαν πυρηνικό χτύπημα κατά της χώρας της».



Η Βορεοκορεάτισσα ΥΠΕΞ δεν παρείχε στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό της, αλλά μίλησε για τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Σεούλ, στις οποίες ισχυρίστηκε ότι έλαβε χώρα τέτοια συνωμοσία.

Πηγή: skai.gr

Η Τσόε, η οποία προειδοποίησε ότι η κατάσταση στην κορεατική χερσόνησο μπορεί να γίνει «εκρηκτική» ανά πάσα στιγμή, είπε στον Λαβρόφ ότι η Βόρεια Κορέα «πρέπει να ενισχύσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο και να τελειοποιήσει την ετοιμότητά της για να πραγματοποιήσει ένα αντίποινα πυρηνικό χτύπημα εάν χρειαστεί».Σημείωσε δε, ότι η Βόρεια Κορέα έχει δεσμευτεί να βοηθήσει τη Ρωσία στον πόλεμό της με την Ουκρανία , για τον οποίο ανέφερε «ότι η Μόσχα θα κερδίσει».

