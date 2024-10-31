Λογαριασμός
Reuters: Ο Μαρινάκης κατηγορείται για απόπειρα να στήσει ματς το 2023

Βαγγέλης Μαρινάκης

Δικαστική διαμάχη μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και της προέδρου του Άρη στα βρετανικά δικαστήρια  αποκαλύπτει με εκτενές δημοσιεύμα του το πρακτορείο Reuters.

Βαγγέλης Μαρινάκης Reuters

Όπως αναφέρει το άρθρο, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και της βρετανικής Νότιγχαμ Φόρεστ κατηγορείται για στήσιμο αγώνων στην ελληνική σούπερ λίγκα . Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού υπέβαλε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση στην πρόεδρο του Άρη Ειρήνη Καρυπίδη, ενώ η αντίπαλη πλευρά, σύμφωνα με το Reuters, τον κατηγορεί ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο οποίος έληξε 2-2, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού "θύμωσε τόσο πολύ που σύμφωνα με την Ειρήνη Καρυπίδη απείλησε ότι ο αδελφός της Θεόδωρος "δεν θα έφευγε ζωντανός από το γήπεδο" αν έχανε ο Ολυμπιακός».

