Αριθμός ρεκόρ 642 εκατ. ανθρώπων ψήφισε στις εκλογές - μαμούθ της Ινδίας, αψηφώντας ακόμα και τον κίνδυνο θερμοπληξίας από τον ακραίο καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Οι μεγαλύτερες εκλογές του πλανήτη ξεκίνησαν στις 19 Απριλίου, διεξήχθησαν σε 7 φάσεις και ολοκληρώθηκαν την 1η Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξασφαλίζει τρίτη 5ετή θητεία.

Tα έξιτ πολ έδειχναν την 1η Ιουνίου ότι ο Μόντι και το κόμμα του, το Κόμμα Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP), θα κατέγραφαν μεγάλη νίκη, με την Εθνική Δημοκρατική Συμμαχία τους (NDA) να προβλέπεται να κερδίσει πλειοψηφία δύο τρίτων ή και μεγαλύτερη.

Ωστόσο, σήμερα το πρωί, στα αρχικά στάδια τις καταμέτρησης (είχε καταμετρηθεί περίπου το 10% με 15% του συνόλου των ψηφοδελτίων), τα έξιτ πολ έδειχναν ότι η συμμαχία του Ινδού πρωθυπουργού οδεύει προς μια πλειοψηφία, όμως οι αριθμοί υπολείπονται πολύ από τη σαρωτική επίδοση που προοιωνίζονταν οι δημοσκοπήσεις,

Στις 07:30 (ώρα Ελλάδας), τα τηλεοπτικά δίκτυα μετέδιδαν ότι η NDA προηγείται στα αρχικά στάδια της καταμέτρησης σε σχεδόν 300 από τις 543 διεκδικούμενες έδρες του κοινοβουλίου, κάτι που σημαίνει πως κερδίζει απλή (όχι απόλυτη) πλειοψηφία.

Μόνο του το BJP (το κόμμα του Μόντι) κερδίζει σχεδόν 250 από τις έδρες στις οποίες προηγείται η NDA, σε σύγκριση με τις 303 που είχε κερδίσει το 2019.

Οι τάσεις έφεραν επίσης τον Μόντι να προηγείται, μετά να υπολείπεται του πρώτου και στη συνέχεια να προηγείται και πάλι στην έδρα του στο Βαρανάσι, την ιερή πόλη των ινδουιστών.

Η συμμαχία της αντιπολίτευσης INDIA με επικεφαλής το Κόμμα του Κογκρέσου του Ραχούλ Γκάντι σημειώνει κέρδη: προηγούνταν σε περισσότερες από 200 αναμετρήσεις, περισσότερες απ' ό,τι αναμενόταν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.