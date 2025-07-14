Αίσιο τέλος είχε στη Βεντιμίλια της Ιταλίας, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, η περιπέτεια ενός 5χρονου αγοριού με βαρύ αυτισμό που εξαφανίστηκε από κάμπινγκ, όπου είχε πάει για διακοπές με την οικογένεια του.

Ο μικρούλης Αλέν Γκανάος (Alain Bernard Ganaos) χάθηκε το βράδυ της Παρασκευής και από τότε ξεκίνησε μία μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης, από ξηράς και αέρος.

Τελικά, μετά από 37 ώρες «χτενίσματος» της περιοχής – και ενώ οι ελπίδες είχαν αρχίσει να εξανεμίζονται λόγω της κατάστασης της υγείας του – 3 εθελοντές της πολιτικής προστασίας εντόπισαν το μικρό αγόρι την Κυριακή, στις παρυφές ενός δάσους κοντά στο κάμπινγκ, στην περιοχή Λάτε.

Il bimbo di 5 anni ritrovato domenica mattina da tre volontari della Protezione civile: «Lo abbiamo preso, abbracciato e portato dai genitori» https://t.co/r4MT1N0ksF — Open (@Open_gol) July 13, 2025

«Το αγόρι ήταν στο δάσος στην άκρη μιας κοιλάδας, κουλουριασμένο ανάμεσα σε βάτα και ζιζάνια, ακίνητο. Δεν είπε τίποτα. Έπειτα σήκωσε το χέρι του, άρχισε να αγγίζει τη μύτη του, και από εκείνη τη στιγμή ήταν ένα μοναδικό συναίσθημα, γιατί είδαμε ότι ήταν ζωντανός», είπε ο Ντάριο Ματιάουντα, ο διασώστης που εντόπισε πρώτος τον Άλεν.

Το αγοράκι δεν έδειχνε φοβισμένο και είχε μόνο ελαφρές εκδορές. Ωστόσο, μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.

«Τον σήκωσαν, τον αγκάλιασαν και τον μετέφεραν αμέσως στα επείγοντα του Λάτε, όλα αυτά μέσα σε λίγα λεπτά. Τον παρέδωσαν στους γιατρούς και μπόρεσε να αγκαλιάσει ξανά τους γονείς του», ανέφερε αργότερα ο Νομάρχης της Ιμπέρια, Βαλέριο Μάσιμο Ρομέο, ευχαριστώντας εκ μέρους της πολιτείας τους τρεις εθελοντές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.