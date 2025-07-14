Νότια Κορέα: Εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να ελέγξουν τους διακόπτες καυσίμου στα Boeing

Το υπουργείο Μεταφορών της Νότιας Κορέας ετοιμάζεται να δώσει εντολή σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες στη χώρα, που διαθέτουν αεριωθούμενα Boeing, να εξετάσουν τους διακόπτες καυσίμου σύμφωνα με μια οδηγία του 2018 της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA), δήλωσε σήμερα ο Δευτέρα εκπρόσωπος του υπουργείου για τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

Ο αξιωματούχος του νοτιοκορεατικού υπουργείου δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα για τους ελέγχους. Η Boeing δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για να σχολιάσει.

Το κλείδωμα των διακοπτών καυσίμου τέθηκε υπό εξέταση αφού η οδηγία του 2018 από την FAA αναφέρθηκε σε προκαταρκτική έρευνα για τη συντριβή τον περασμένο μήνα ενός αεροπλάνου Boeing 787-8 της Air India, που στοίχισε τη ζωή σε 260 ανθρώπους.

Η οδηγία της FAA συνιστούσε, αλλά δεν υποχρέωνε, στους κατόχους αρκετών μοντέλων της Boeing, περιλαμβανομένου του 787, να επιθεωρήσουν το κλείδωμα των διακοπτών καυσίμου ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα μπορούσαν να πατηθούν κατά λάθος.

Το Reuters μετέδωσε χθες, Κυριακή, επικαλούμενο ένα έγγραφο και πηγές, ότι η εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών και η FAA είχαν ειδοποιήσει τις αεροπορικές εταιρείες και τις ρυθμιστικές αρχές ότι το κλείδωμα των διακοπτών καυσίμου στα αεροπλάνα Boeing είναι ασφαλές και δεν απαιτούνται έλεγχοι.

Στην προκαταρκτική έρευνα της Air India αναφέρεται ότι η αεροπορική εταιρεία δεν πραγματοποίησε τους ελέγχους που προτείνονταν από την FAA με την οδηγία της του 2018, καθώς αυτή η τελευταία δεν είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα. Όμως αναφέρεται επίσης ότι τα αρχεία συντήρησης δείχνουν ότι το σύστημα ελέγχου πρόωσης, που περιλαμβάνει τους διακόπτες καυσίμου, είχε αντικατασταθεί το 2019 και το 2023 στο αεροπλάνο που συνετρίβη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

