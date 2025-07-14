Ο διάσημος Ολλανδός ερευνητής τέχνης Άρθουρ Μπραντ, γνωστός ως «Ιντιάνα Τζόουνς του Κόσμου της Τέχνης», ανέκτησε έναν ανεκτίμητο θησαυρό κλεμμένων εγγράφων από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα, συμπεριλαμβανομένων αρκετών αρχείων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της UNESCO.

Πρόκειται για έγγραφα από την πρώτη πολυεθνική εταιρεία στον κόσμο, της Ολλανδικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών (VOC), οι παγκόσμιες εμπορικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις της οποίας συνέβαλαν στην ολλανδική «Χρυσή Εποχή», όταν η Ολλανδία ήταν μια παγκόσμια υπερδύναμη.

Dutch art sleuth recovers a priceless trove of stolen documents from the 15th to the 19th century, including several UNESCO-listed papers from the Dutch East India Companyhttps://t.co/Sa77twmb3g pic.twitter.com/g2LNLTqy11 — AFP News Agency (@AFP) July 9, 2025

Ο Μπραντ - οποίος έχει πολλές επιτυχίες ανάκτησης κλεμμένων αριστουργημάτων - δήλωσε ότι η τελευταία ανακάλυψή του ήταν από τις πιο σημαντικές.

«Στην καριέρα μου, έχω καταφέρει να επιστρέψω φανταστικά κλεμμένα έργα τέχνης, από Πικάσο μέχρι έναν Βαν Γκογκ... κι όμως αυτό το εύρημα είναι ένα από τα σημαντικότερα της καριέρας μου» είπε στο AFP.

Τα πολύτιμα αρχεία VOC είχαν κλαπεί από τα Εθνικά Αρχεία στη Χάγη - Πώς βρέθηκαν

@Arthur BRAND

Τα έγγραφα της VOC του 17ου αιώνα προσφέρουν μια «συναρπαστική εικόνα των γεγονότων εκείνης της εποχής σε μέρη όπως η Ευρώπη, η Ινδία, η Ινδονησία, η Νότια Αφρική και η Λατινική Αμερική» δήλωσε ο Μπραντ.

BREAKING: In cooperation with the Amsterdam police, I have returned 25 precious objects to the National Archives of the Netherlands, one of the most renowned archives in the world. Many of these items are part of UNESCO World Heritage and were stolen 10 years ago by an employee.… pic.twitter.com/3s9qfnATSy — Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) July 9, 2025

Ένα έγγραφο από το 1602 αφηγείται την πρώτη συνεδρίαση της VOC, κατά την οποία σχεδιάστηκε το διάσημο λογότυπό της - που θεωρείται το πρώτο εταιρικό στον κόσμο

«Δεδομένου ότι η Ολλανδία ήταν ένας από τους πιο ισχυρές δυνάμεις στον κόσμο εκείνη την εποχή από άποψη στρατιωτικού, εμπορίου, ναυτιλίας και αποικιών, αυτά τα έγγραφα αποτελούν μέρος της παγκόσμιας ιστορίας» δήλωσε ο Μπραντ.

«Τα αρχεία VOC αποτελούν την πιο πλήρη και εκτενή πηγή για την πρώιμη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία οπουδήποτε» αναφέρει η UNESCO στην ιστοσελίδα της.

Ο Μπραντ έλαβε ένα email από κάποιον που είχε βρει τυχαία ένα κουτί με φαινομενικά αρχαία χειρόγραφα, ενώ καθάριζε τη σοφίτα ενός μέλους της οικογένειάς του με κινητικά προβλήματα.

«Έλαβα μερικές φωτογραφίες και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Ήταν πράγματι ένας εξαιρετικός θησαυρός» εξήγησε ο Μπραντ στο AFP. Ο Μπραντ έκανε έρευνα με την ολλανδική αστυνομία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα έγγραφα είχαν κλαπεί το 2015 από τα Εθνικά Αρχεία στη Χάγη.

@Arthur BRAND

Ο κύριος ύποπτος, ένας υπάλληλος των αρχείων που όντως είχε αφήσει το κουτί ως εγγύηση αλλά δεν το παρέλαβε ποτέ, έχει πεθάνει.

Ο Μπραντ είπε ότι πέρασε πολλά βράδια ψάχνοντας τα έγγραφα, τα οποία τον μετέφεραν πίσω στο χρόνο.

«Πόλεμοι στη θάλασσα, διαπραγματεύσεις σε αυτοκρατορικές αυλές, μακρινά ταξίδια σε περιοχές που δεν είχαν εξερευνηθεί και ιππότες» τόνισε στο AFP.

Πηγή: skai.gr

