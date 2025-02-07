Ο δήμος της Βαρκελώνης θα αγοράσει μια πολυκατοικία, γνωστή ως "Casa Orsola" με σκοπό να αποτρέψει την έξωση πολλών ενοικιαστών που διαμένουν σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου ενός δασκάλου, η απειλούμενη έξωση του οποίου αναδείχθηκε σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία και μηνών κινητοποιήσεων κατά του υπερτουρισμού.

Ο 49χρονος Ζοζέπ Τόρεντ, ο οποίος ζει στο ίδιο διαμέρισμα της πολυκατοικίας αυτής για περισσότερα από 20 χρόνια, ήταν μεταξύ των ενοικιαστών που ενημερώθηκαν ότι τα συμβόλαιά τους δεν θα ανανεωθούν, αφότου η επενδυτική εταιρεία Lioness Investments αγόρασε το κτίριο Art Nouveau Casa Orsola το 2020. Σχέδιο της εταιρείας ήταν να ξεκινά να παραχωρεί τα διαμερίσματα για βραχυπρόθεσμη μίσθωση σε τουρίστες, που προσφέρονται σε πλατφόρμες όπως η Airbnb.

Η έξωση του Τόρεντ, που εγκρίθηκε με δικαστική απόφαση, αναβλήθηκε πολλές φορές μπροστά στις διαδηλώσεις κατοίκων κατά του υπερτουρισμού.

Σε μια από τις κινητοποιήσεις, εκατοντάδες διαδηλωτές περικύκλωσαν το κτίριο κρατώντας ένα πανό που έγραφε: «Δεν θα μας πετάξουν έξω. Υπερασπιστείτε την Casa Orsola».

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο δήμος της Βαρκελώνης ανακοίνωσε σήμερα πως σε συνεργασία με την ένωση κοινωνικής στέγασης "Habitat 3 Foundation", θα παρέμβουν για να αγοράσουν από τη Lioness Investments το κτίριο Art Nouveau, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, έναντι περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε ο δήμαρχος Χάουμε Κολμπόνι σε δημοσιογράφους.

«Κανένας ενοικιαστής δεν θα χρειαστεί να φύγει από την Casa Orsola και όλα τα διαμερίσματα θα μετατραπούν σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα κοινωνικής στέγασης με οικονομικά προσιτές τιμές», είπε ο Κολμπόνι, προσθέτοντας ότι η τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά της πολυκατοικίας ήταν 30% χαμηλότερη από την τρέχουσα αγοραία αξία.

🔴 ATENCIÓ. Hem aconseguit fer fora l'Albert Ollé i els fons voltors de la Casa Orsola.



Una comunitat de llogaters en lluita, amb un Sindicat al costat, ha aconseguit treure aquests pisos del mercat i no haver de marxar de casa seva.https://t.co/yCGTm03JKN — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) February 7, 2025

Η οργάνωση για την υπεράσπιση του δικαιώματος στη στέγαση, η Catana Tenants Union, χαιρέτισε το γεγονός ότι οι τιμές ενοικίασης των διαμερισμάτων της Casa Orsola δεν θα ακριβύνουν μέσω της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, ωστόσο η οργάνωση ανέφερε ότι ο δήμος κατέβαλε υπερβολικά μεγάλο ποσό για την αγορά του κτιρίου.

DIRECTO 📺 | Rueda de prensa del Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tras la decisión del consistorio de comprar conjuntamente con Hàbitat3 la Casa Orsola e Barcelona: "Ningún inquilino tendrá que abandonar la casa" https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/9sDmIcyM8v — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 7, 2025

Η Lioness Investment, η οποία δεν έχει αποκαλύψει πόσα πλήρωσε για την αγορά της Casa Orsola, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Κολμπόνι έχει ήδη ανακοινώσει την απαγόρευση των βραχυπρόθεσμων τουριστικών ενοικιάσεων από το 2028, σε μια προσπάθεια να μειώσει την πίεση στην εκτεταμένη αγορά κατοικίας της Βαρκελώνης.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Κολμπόνι ανακοίνωσε την απόφαση της δημοτικής αρχής της Βαρκελώνης να μην ανανεώνει από το 2028 τις άδειες που έχουν χορηγηθεί για βραχυχρόνιες μισθώσεις, τερματίζοντας τη λειτουργία πλατφορμών όπως η Airbnb στην πόλη, με στόχο να περιοριστεί η αύξηση των ενοικίων για τους κατοίκους.

Η Ισπανία καταβάλλει προσπάθειες να εξισορροπήσει την εξάρτησή της από τον τουρισμό με τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τα υπερβολικά υψηλά ενοίκια λόγω της ανάπλασης και των ιδιοκτητών που αναζητούν πιο προσοδοφόρα ενοίκια, ειδικά στις αστικές και παράκτιες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.