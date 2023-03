Ισημερινός: Τουλάχιστον 16 νεκροί από κατολίσθηση έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις - Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 16 τραυματίστηκαν και επτά αγνοούνται από κατολίσθηση που σημειώθηκε στον νότιο Ισημερινό, μια περιοχή που βιώνει έντονα καιρικά φαινόμενα τις τελευταίες εβδομάδες, ανακοίνωσε σήμερα η κρατική υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων.

Tragic news from Ecuador as 16 people die in a mountain village landslide, with at least 7 missing and a dozen injured. Heavy rains and warnings of fault lines preceded the disaster. Rescue teams continue to search for survivors. #Ecuador #Landslide #Alausí #Chimborazo pic.twitter.com/WaLY8Dhjrb