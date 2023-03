Ισραήλ: Οξύνουν τα πνεύματα οι ακροδεξιοί υπ. Οικονομικών και Εθνικής Ασφάλειας - Καλούν τους υποστηρικτές τους να διαδηλώσουν

Λάδι στη φωτιά επιχειρεί να ρίξει τόσο ο αμφιλεγόμενος υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, όσο και ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Μπεν Γκβίρ οι οποίοι απηύθυναν κάλεσμα στους υποστηρικτές τους να διαδηλώσουν στην Ιερουσαλήμ υπέρ της δικαστικής αναθεώρησης, ανακοινώνοντας ότι θα συμμετάσχει και ο ίδιος στις διαδηλώσεις.

«Φιλοι! Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σταματήσουν οι μεταρρυθμίσεις για τη διόρθωση του δικαστικού συστήματος και την ενίσχυση της δημοκρατίας του Ισραήλ», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

«Μην ενδώσετε στη βία, στην αναρχία, σε αντιρρήσεις και άγριες απεργίες. Είμαστε η πλειοψηφία - ας κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί. Θα είμαι εκεί - έλα κι εσύ. Δεν θα τους αφήσουμε να μας κλέψουν τη φωνή και τη χώρα μας», πρόσθεσε.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ έγραψε στο twitter: «Κατάσταση έκτακτης ανάγκης! Κατευθυνόμαστε προς την Ιερουσαλήμ! Το στρατόπεδο της δεξιάς πτέρυγας θα βγει για υποστήριξη στην Ιερουσαλήμ», επισημαίνει στην ανάρτησή του και προσθέτει: «Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την επιλογή του έθνους! Φέρτε μια σημαία και συμμετάσχετε».

Αυτή την ώρα, δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στην Κνεσέτ οι οποίοι εναντιώνονται κατά του αμφιλεγόμενου σχεδίου μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.Γεμάτα είναι τα πάρκα και οι δρόμοι που περιβάλλουν το Κνεσέτ από ανθρώπους που τραγουδούν, παίζουν ντραμς και κυματίζουν τη σημαία του Ισραήλ.

A sea of white and blue (+ handful of Palestinian and LGBTQ+ flags) at what is shaping up as the apex of Israel’s biggest ever protest movement. Hebrew media reports Bibi told US officials he will suspend the judicial overhaul. Still no ETA on his address delayed from this AM pic.twitter.com/ovUUtMHXnF