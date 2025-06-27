Ισημερινός: Η στιγμή που συλλαμβάνεται ο μεγαλέμπορος ναρκωτικών «Φίτο»

Τη στιγμή που ο πλέον καταζητούμενος μεγαλέμπορος ναρκωτικών του Ισημερινού, Χοσέ Αδόλφο Μασίας, γνωστός ως «Φίτο», συλλαμβάνεται ενώ βρισκόταν κρυμμένος κάτω από μια καταπακτή σε πολυτελές σπίτι έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της λατινοαμερικανικής χώρας.

Ο Φίτο συνελήφθη καθώς η τρίχρονη κόρη του αποκάλυψε κατά λάθος την τοποθεσία του. Ο πιο καταζητούμενος φυγάς του Ισημερινού, είχε συλληφθεί, κατόρθωσε να διαφύγει, και συνελήφθη ξανά από την αστυνομία μετά από περισσότερο από έναν χρόνο καταδίωξης - αφού βρέθηκε να κρύβεται σε ένα μυστικό θάλαμο κάτω από μια καταπακτή.

Η απόδραση του αδίστακτου αρχηγού του ισημερινού καρτέλ τον Ιανουάριο του 2024 πυροδότησε ένα κύμα βίας στη χώρα. Αλλά τώρα αντιμετωπίζει την έκδοσή του στις ΗΠΑ όπου θα αντιμετωπίσει πολλαπλές κακουργηματικές κατηγορίες.

Η σύλληψή του στο πολυτελές σπίτι της φυλακισμένης φίλης του, έγινε αφού η ίδια του η κόρη αποκάλυψε κατά λάθος την τοποθεσία του, δίνοντας στους αστυνομικούς την ευκαιρία να εισβάλουν.

Πριν από την απόδρασή του τον Ιανουάριο του 2024, κρατούνταν στη φυλακή, όπου εξέτιε ποινή 34 ετών για οργανωμένο έγκλημα, εμπορία ναρκωτικών και δολοφονία.

Ο Φίτο έχει επίσης κατηγορηθεί ερήμην από Αμερικανούς εισαγγελείς για επτά κατηγορίες διακίνησης κοκαΐνης, συνωμοσίας και εγκλημάτων που σχετίζονται με πυροβόλα όπλα, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου όπλων.

Η απόδρασή του από φυλακή του Ισημερινού οδήγησε σε μια δραστική έξαρση βίας που σχετίζεται με συμμορίες, η οποία διήρκεσε αρκετές ημέρες και άφησε 20 νεκρούς.

Ο πρόεδρος της χώρας, Ντάνιελ Νομπόα, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 60 ημερών σε πολλές επαρχίες μετά την έξαρση των βιαιοτήτων.

Παρά το ανθρωποκυνηγητό που διήρκεσε μήνες, διέφυγε της σύλληψης μέχρι που ο πρόεδρος ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τελικά συνελήφθη.

Ανακαλύφθηκε να κρύβεται σε ένα καταφύγιο κουζίνας στη Μάντα, την πόλη καταγωγής του.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αστυνομικοί εισέβαλαν σε μια πολυτελή κατοικία και άνοιξαν μια καταπακτή όπου ανακάλυψαν την κρυψώνα του.

Πριν από ένα μήνα, συνελήφθησαν πολλά μέλη της οικογένειάς του. Οι αρχές έκαναν επίσης έφοδο στις επιχειρήσεις τους και κατάσχεσαν πολλά περιουσιακά στοιχεία.

Η αστυνομία ενέτεινε την έρευνά της όταν παρατήρησε ότι ένας δημοτικός υπάλληλος είχε σταματήσει να εμφανίζεται στη δουλειά πριν από μήνες.

Η παρακολούθηση του τους οδήγησε στον στενό κύκλο του Φίτο, σύμφωνα με έναν διοικητή της εθνικής αστυνομίας.

Διαπιστώθηκε ότι ο αξιωματούχος πήγαινε συχνά σε ένα πολυτελές τριώροφο κτίριο, το ίδιο στο οποίο κρυβόταν ο Φίτο.

Το σπίτι ήταν εξοπλισμένο με μαρμάρινα δάπεδα και τοίχους, μια τεράστια πισίνα, ένα άρτια εξοπλισμένο γυμναστήριο και μια αίθουσα παιχνιδιών.

Οι αρχές έλαβαν την τελική επιβεβαίωση ότι ο Φίτο θα βρισκόταν στο σπίτι κατά τη στιγμή της επιδρομής, σύμφωνα με τον Βίκτορ Ορντόνιεζ, διοικητή της εθνικής αστυνομίας.

Οι γύρω δρόμοι της γειτονιάς αποκλείστηκαν καθώς οι αστυνομικοί διεξήγαγαν την 10ωρη επιχείρηση. Μετά από εκτεταμένη έρευνα, ο Φίτο ανακαλύφθηκε κρυμμένος σε ένα κλιματιζόμενο καταφύγιο στην κουζίνα.

Η αστυνομία έφερε εκσκαφείς, αναγκάζοντας τον Φίτο να βγει έξω όταν συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε να συνθλιβεί.

Περιγράφοντας τη στιγμή, αξιωματούχος είπε: «Όταν συνέβη αυτό, ο Φίτο πανικοβλήθηκε. Άνοιξε την καταπακτή όπου βρισκόταν στρατιωτικό και αστυνομικό προσωπικό και βγήκε από την τρύπα».

Μέσα σε λίγα λεπτά, βρισκόταν στο έδαφος με τα όπλα στραμμένα στο κεφάλι του, ενώ η αστυνομία τον ανάγκασε να επαναλάβει το όνομά του δυνατά.

