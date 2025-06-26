Ισημερινός: Ο πρόεδρος Νομπόα ανακοινώνει τη σύλληψη του «Φίτο», δραπέτη αρχηγού συμμορίας

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισημερινού συνέλαβαν τον διακινητή ναρκωτικών «Φίτο», από τους πιο επικίνδυνους κακοποιούς στη χώρα, που απέδρασε από τη φυλακή όπου κρατείτο στις αρχές της περασμένης χρονιάς, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα.

Ο Φίτο, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Χοσέ Αδόλφο Μασίας, βρίσκεται πλέον «στα χέρια των δυνάμεων ασφαλείας», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους μέσω X. Ο αρχηγός της συμμορίας «Λος Τσονέρος» απέδρασε τον Ιανουάριο του 2024 από τη γιγαντιαία φυλακή στη Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά), εξέλιξη που υπήρξε έναυσμα κύματος βίας άνευ προηγουμένου στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

Η κυβέρνηση του προέδρου Νομπόα είχε επικηρύξει τον αρχικακοποιό προσφέροντας αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Ο αρχηγός του κράτους, που έχει κηρύξει τον Ισημερινό σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύρραξης» εξαιτίας της έξαρσης της βίας συμμοριών, ανέφερε πως οι αρχές κίνησαν διαδικασία για την έκδοσή του στις ΗΠΑ, όπου του έχει ασκηθεί δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και άλλα ποινικά αδικήματα από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Το 2011, ο Χοσέ Αδόλφο Μασίας είχε καταδικαστεί να εκτίσει 34 χρόνια κάθειρξης από το δικαιοσύνη του Ισημερινού για σωρεία εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων φόνων και διακίνησης ναρκωτικών.

Την απόδραση του Φίτο ακολούθησαν απαγωγές 200 και πλέον αστυνομικών και μελών του προσωπικού ασφαλείας φυλακών, εκρήξεις, δολοφονίες δεκάδων ανθρώπων κι η εισβολή μασκοφόρων ενόπλων σε τηλεοπτικό στούντιο εν μέσω εκπομπής σε απευθείας μετάδοση. Εισαγγελέας που διενεργούσε την έρευνα για αυτή την τελευταία υπόθεση δολοφονήθηκε τον ίδιο μήνα.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στη συμμορία Λος Τσονέρος πέρυσι, εξηγώντας πως εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών από τα χρόνια του 1990 και διαδραμάτισε ρόλο-κλειδί στην «κλιμάκωση της βίας» στον Ισημερινό από το 2020, ιδίως στις φυλακές με μεγάλο πλεονάζοντα αριθμό εγκλείστων.

