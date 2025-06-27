«Η Ρωσία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε έναν νέο γύρο συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη», δήλωσε την Παρασκευή ο Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα «πέσουν» και τα μνημόνια που έχει θέσει προς συζήτηση η Μόσχα.

Όπως τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, η ημέρα και η τοποθεσία δεν έχουν καθοριστεί, ωστόσο ο ίδιος πρότεινε ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το Ουκρανικό, να διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι υπήρχαν μεγάλες διαφορές μεταξύ των προτάσεων που είχαν υποβάλει οι δύο πλευρές στις προηγούμενες συνομιλίες, αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι ο συνεχής διάλογος θα βοηθήσει στη γεφύρωση του χάσματος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μινσκ, ο Πούτιν είπε ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών βρίσκονται σε διαρκή επαφή και ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ γι' αυτό. Η Ρωσία, πρόσθεσε, είναι έτοιμη να επιστρέψει τις σορούς ακόμη 3.000 Ουκρανών στρατιωτών.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε και στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι ξοδεύει πόρους με αφορμή μία ανύπαρκτη ρωσική απειλή, η οποία «δεν υπάρχει», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

