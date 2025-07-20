Η κυβέρνηση του Ισημερινού ανακοίνωσε απόψε ότι ο Χοσέ Αδόλφο Μασίας Βιγιαμάρ, ο ηγέτης της βίαιης συμμορίας Τσονέρος, εκδίδεται στις ΗΠΑ.

Σε μια φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η σωφρονιστική υπηρεσία της χώρας διακρίνεται ο Βιγιαμάρ, γνωστός και με το ψευδώνυμο «Φίτο», με χειροπέδες, κράνος και αλεξίσφαιρο γιλέκο, συνοδευόμενος από αστυνομικούς.

Ο «Φίτο», ο μεγαλύτερος διακινητής ναρκωτικών στη χώρα, είχε δραπετεύσει πέρυσι από τη φυλακή όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 34 ετών. Συνελήφθη εκ νέου τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με τη σωφρονιστική υπηρεσία, «αναχώρησε από το Κέντρο Στέρησης της Ελευθερίας Λα Ρόκα», στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής του.

Στις ΗΠΑ ο «Φίτο» κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Την περασμένη εβδομάδα αποδέχτηκε την έκδοσή του και γίνεται έτσι ο πρώτος υπήκοος Ισημερινού που εκδίδεται σε άλλη χώρα, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας που εγκρίθηκε με δημοψήφισμα το 2024 και την οποία είχε προωθήσει ενεργά ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα, με στόχο την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο Βιγιαμάρ φέρεται επίσης ότι συνδέεται με τη δολοφονία, τον Αύγουστο του 2023, του Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, ενός από τους κυριότερους υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές του Ισημερινού.

Πηγή: skai.gr

