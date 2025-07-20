Οι αρχές του Πακιστάν συνέλαβαν έναν ύποπτο αφού κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα και μια γυναίκα να δολοφονούνται επειδή παντρεύτηκαν αψηφώντας τις αντιρρήσεις των οικογενειών τους.

Τη διαταγή για τον φόνο του ζεύγους –τα στοιχεία τους δεν αποκαλύφθηκαν– είχε δώσει ένα τοπικό συμβούλιο τον περασμένο μήνα, στην επαρχία του Μπαλοτσιστάν. Οι αρχές άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση αφού αναρτήθηκε το βίντεο σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και το είδαν χιλιάδες άνθρωποι.

Ένας ύποπτος συνελήφθη, ανέφερε ο πρωθυπουργός της επαρχίας αυτής, Σαρφράζ Μπούγκτι, ενώ συντάσσεται δικογραφία σε βάρος όλων των εμπλεκομένων. Στα πλάνα, από τα οποία ταυτοποιήθηκαν τα θύματα και ο τόπος της δολοφονίας, διακρίνονται άνθρωποι στην έρημο και κάποια φορτηγάκια και άλλα οχήματα. Κάποιος δίνει ένα Κοράνι στη γυναίκα και εκείνη λέει σε έναν άνδρα: «Περπάτα επτά βήματα μαζί μου, μετά μπορείς να με πυροβολήσεις». Ο άνδρας την ακολουθεί για μερικά μέτρα.

Ένας αστυνομικός είπε ότι η γυναίκα δεν έκλαιγε, ούτε ζήτησε έλεος.

«Επιτρέπεται μόνο να με σκοτώσεις. Τίποτε άλλο» ακούγεται να λέει η γυναίκα, που μιλά την τοπική διάλεκτο Μπραχάβι. Δεν είναι σαφές τι εννοούσε με τη φράση «τίποτε άλλο».

Ο άνδρας που την ακολουθούσε, την σημαδεύει κατόπιν με ένα πιστόλι.

Η γυναίκα στέκεται όρθια μετά τους δύο πρώτους πυροβολισμούς, από κοντινή απόσταση, αλλά πέφτει στο έδαφος με τον τρίτο. Ακολουθούν πυρά και στα πλάνα διακρίνεται ένας αιμόφυρτος άνδρας στο έδαφος, κοντά στη γυναίκα. Στη συνέχεια, άνδρες φαίνεται ότι πυροβολούν και τους δύο νεκρούς.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο.

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν ανέφερε ότι το 2024 καταγράφηκαν τουλάχιστον 405 δολοφονίες για «λόγους τιμής», κατακρίνοντας τις αρχές γιατί αδυνατούν να σταματήσουν τέτοια εγκλήματα. Τα περισσότερα από τα θύματα είναι γυναίκες και οι δολοφονίες διαπράττονται συνήθως από συγγενείς που λένε ότι υπερασπίζονται την τιμή της οικογένειας.

Οι συντηρητικές οικογένειες δεν επιτρέπουν στα μέλη τους να παντρεύονται παρά τη θέλησή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

