Συρία: Ο πρόεδρος Σάρα παρέλαβε την έκθεση για τις σφαγές των Αλαουιτών

Ο πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα παρέλαβε μια αναφορά για τις σφαγές εναντίον των Αλαουιτών, τον Μάρτιο και δεσμεύτηκε ότι θα λάβει μέτρα για να μην επαναληφθούν τέτοιες βιαιοπραγίες, ανακοίνωσε η προεδρία, χωρίς να αποκαλύψει τι περιέχει το έγγραφο.

Στις αρχές Μαρτίου, στα δυτικά παράλια της Συρίας σημειώθηκαν οι χειρότερες σφαγές αφότου ανέλαβε την εξουσία, τον Δεκέμβριο, ένας συνασπισμός του οποίου ηγούνται οι ισλαμιστές. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περισσότεροι από 1.700 άμαχοι σκοτώθηκαν και οι περισσότεροι ήταν μέλη της μειονότητας των Αλαουιτών, από την οποία προέρχεται και ο πρώην πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η συριακή προεδρία συγκρότησε μια εθνική επιτροπή για να ερευνήσει τα γεγονότα. Ο Σάρα παρέλαβε την έκθεση αυτής της επιτροπής στις 13 Ιουλίου, την ίδια ημέρα που ξέσπασαν νέες διακοινοτικές συγκρούσεις, αυτή τη φορά στο προπύργιο των Δρούζων, στην επαρχία Σουέιντα.

Ο πρόεδρος «θα εξετάσει προσεκτικά τα συμπεράσματα (…) ώστε να διασφαλίσει ότι θα ληφθούν μέτρα» για να μην επαναληφθούν τέτοια βίαια επεισόδια, αναφέρεται στην ανακοίνωση της προεδρίας.

Στις 9 Ιουλίου η Διεθνής Αμνηστία είχε ζητήσει από τις αρχές να δώσουν στη δημοσιότητα τα συμπεράσματα της έρευνας και να οδηγήσουν τους υπαίτιους στη δικαιοσύνη.

Η Δαμασκός κατηγορούσε ένοπλους υποστηρικτές του Άσαντ ότι επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες αντεπιτέθηκαν. Πολλοί από τους φόνους που ακολούθησαν διαπράχθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και ομάδες που συνεργάζονται με αυτές, σύμφωνα με τις μαρτυρίες επιζώντων, με οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι μαχητές. Κάτοικοι της περιοχής κατηγόρησαν επίσης τις δυνάμεις ασφαλείας για απαγωγές γυναικών και για εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

