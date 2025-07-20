Ένας καλλιτέχνης ύψωσε μια παλαιστινιακή σημαία επί σκηνής κατά τη διάρκεια μιας παράστασης στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, το βράδυ του Σαββάτου, μια ενέργεια που χαρακτηρίστηκε σήμερα «εντελώς ανάρμοστη» από τη διεύθυνση του διάσημου καλλιτεχνικού ιδρύματος.

Τα πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον καλλιτέχνη, στη δεύτερη σειρά επί σκηνής, να κρατάει τη σημαία. Ένας άνδρας ανεβαίνει από τα παρασκήνια και προσπαθεί, μάταια, να του την αποσπάσει δια της βίας.

Η σκηνή αυτή εκτυλίχθηκε ενώ το κοινό χειροκροτούσε, καθώς η παράσταση της όπερας Τροβατόρε του Τζουζέπε Βέρντι είχε μόλις ολοκληρωθεί.

Επρόκειτο για μια «μη εγκεκριμένη ενέργεια» σχολίασε ένας εκπρόσωπος της Βασιλικής Όπερας, ο «ναός» της κλασικής μουσικής και του χορού στο Κόβεν Γκάρντεν του Λονδίνου. «Δεν είχε εγκριθεί», επέμεινε, κάνοντας λόγο για μια «εντελώς ανάρμοστη», πράξη.

Πολλοί καλλιτέχνες έχουν εκφράσει τους τελευταίους μήνες την υποστήριξή τους στους Παλαιστίνιους, κατά τη διάρκεια παραστάσεων και συναυλιών. Στα τέλη Ιουνίου, στο φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι, το βορειοϊρλανδικό συγκρότημα Kneecap κατηγόρησε επί σκηνής το Ισραήλ αποκαλώντας το «κράτος εγκληματία πολέμου». Το ένα από τα τρία μέλη του συγκροτήματος, ο Λίαμ Ο’Χάνα, κατηγορείται με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο επειδή κρατούσε μια σημαία της Χεζμπολάχ σε άλλη συναυλία, στο Λονδίνο, το 2024.

Πηγή: skai.gr

