Ιραβάνι: Έχουμε «λάβει σημάδια» ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό στο Ιράν

Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβάνι, δήλωσε την Τρίτη ότι η ιρανική κυβέρνηση έχει «λάβει κάποια σημάδια» ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να άρουν τον αποκλεισμό των παράκτιων περιοχών και των λιμένων στο Ιράν, προσθέτοντας ότι μόλις η Ουάσινγκτον τερματίσει τον αποκλεισμό, «νομίζω ότι ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί στο Ισλαμαμπάντ».

April 21, 2026

Ο Ιρανός Πρεσβευτής υπογράμμισε επίσης ότι η χώρα του είναι έτοιμη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν όταν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό, όπως είναι έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμο αν χρειαστεί.

Πηγή: skai.gr

