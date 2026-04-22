«Εκ μέρους μου και εκ μέρους του Στρατάρχη Syed Asim Munir, ευχαριστώ ειλικρινά τον Πρόεδρο Τραμπ που δέχθηκε ευγενικά το αίτημά μας να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός, ώστε να επιτραπεί στις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες να προχωρήσουν», έγραψε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι παρατείνει την εκεχειρία, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Είπε ότι το Πακιστάν θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για τη διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας: «Ελπίζω ειλικρινά ότι και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός και θα είναι σε θέση να καταλήξουν σε μια συνολική «Συμφωνία Ειρήνης» κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου συνομιλιών που έχει προγραμματιστεί στο Ισλαμαμπάντ για τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης».

Πηγή: skai.gr

