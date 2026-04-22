Σύμβουλος του Γκαλιμπάφ: Ο ναυτικός αποκλεισμός δεν διαφέρει από τον βομβαρδισμό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατιωτική δράση

Ο Mahdi Mohammadi, σύμβουλος του προέδρου του Ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι η παράταση της εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν έχει καμία σημασία, η ηττημένη πλευρά δεν μπορεί να επιβάλλει όρους».

«Η συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού δεν διαφέρει από τον βομβαρδισμό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατιωτική δράση. Η παράταση της εκεχειρίας από τον Τραμπ αποτελεί σίγουρα ένα τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο εν όψει μιας αιφνιδιαστικής επίθεσης. Το Ιράν πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία».

Πηγή: skai.gr

