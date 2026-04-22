Σύμβουλος του Γκαλιμπάφ: Ο ναυτικός αποκλεισμός δεν διαφέρει από τον βομβαρδισμό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατιωτική δράση

«Η παράταση της εκεχειρίας από τον Τραμπ αποτελεί σίγουρα ένα τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο εν όψει μιας αιφνιδιαστικής επίθεσης. Το Ιράν πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία»

Ιράν - Τραμπ

Ο Mahdi Mohammadi, σύμβουλος του προέδρου του Ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι η παράταση της εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν έχει καμία σημασία, η ηττημένη πλευρά δεν μπορεί να επιβάλλει όρους».

«Η συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού δεν διαφέρει από τον βομβαρδισμό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατιωτική δράση. Η παράταση της εκεχειρίας από τον Τραμπ αποτελεί σίγουρα ένα τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο εν όψει μιας αιφνιδιαστικής επίθεσης. Το Ιράν πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία».

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
