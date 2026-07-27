Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται για τον τέταρτο καύσωνα της χρονιάς

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Την ανιούσα παίρνει ξανά ο υδράργυρος στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το τέταρτο κύμα καύσωνα της χρονιάς να είναι προ των πυλών και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι δεν θα είναι το τελευταίο.

Μετά τη σύντομη ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου, οι θερμοκρασίες θα πλησιάσουν ξανά τους 35 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, γεγονός που έχει θέσει τις αρχές σε κατάσταση συναγερμού για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και τον κίνδυνο νέων πύρινων μετώπων.

Κίτρινος συναγερμός θα τεθεί σε ισχύ από τις εννέα το πρωί της Τρίτης έως τις εννέα το πρωί της Παρασκευή, καλύπτοντας τα Ανατολικά και Δυτικά Μίντλαντς, τη νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και ανατολική Αγγλία, καθώς και το Γιόρκσαϊρ και το Χάμπερ.

Στο βόρειο τμήμα της χώρας, ωστόσο, προβλέπεται ότι θα συνεχιστούν οι νεφώσεις και οι τοπικές βροχές.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στο εθνικό σύστημα υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, υπάρχει άμεσος κίνδυνος για αύξηση των θανάτων, κυρίως σε ηλικιωμένους ή άτομα με υποκείμενα νοσήματα, καθώς και για αύξηση των πνιγμών.

Το νέο κύμα καύσωνα ακολουθεί την κήρυξη κατάστασης ξηρασίας στη Βόρεια Ουαλία και τον Άνω Σέβερν.

Επιπλέον, τμήματα του Έξετερ, του Ντέβον και του Ουσκ στην Ουαλία κατέγραψαν συνθήκες καύσωνα για είκοσι συνεχόμενες ημέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δέχθηκε μόλις το 20% της μέσης βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούλιο, ένα ποσοστό που συνυπολογίζει ακόμη και τις πιο υγρές περιοχές της χώρας.

Την ίδια ώρα, μαίνονται οι πυρκαγιές στο Κέρνγκορμς της Σκωτίας, στην οροσειρά Ρινόγκιντ της Βόρειας Ουαλίας και στο Μπλάιναβον της Νότιας Ουαλίας.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, οι φλόγες κατέκαψαν επίσης θαμνώδεις εκτάσεις στη Νήσο Γουάιτ, δασικές περιοχές στο Νιου Φόρεστ και χωράφια στο Τάντλεϊ του Χαμσάιρ.



Πηγή: skai.gr

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