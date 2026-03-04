Την ώρα που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους βομβαρδίζουν ανηλεώς το Ιράν, η Τεχεράνη επιδεικνύει μια εκτεταμένη υπόγεια πόλη πυραύλων και drones Shahed, σαν αυτό που έπεσε πριν λίγες ημέρες στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Πλάνα που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται στενά με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, δείχνουν μεγάλες σειρές πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στοιχισμένα και έτοιμα για δράση σε υπόγειες εγκαταστάσεις, με ένα ρολόι να χτυπάει στο παρασκήνιο.

Σε ένα πλάνο φαινόται ένα πανό με την φωτογραφία του νεκρού πλεόν Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ να «επιθεωρεί» το τεράστιο οπλοστάσιο των drones.

Μια σειρά από ιρανικές σημαίες κρέμονται από την οροφή των σηράγγων ενώ σε άλλο πλάνο φαίνοννατι φορτηγά να μεταφέρουν εκτοξευτές drones Shahed.

🇮🇷 Iran just showed off a huge underground tunnel network packed with missiles and Shahed drones.



The footage shows rows of rockets and drone launchers, highlighting how cheap and fast they are to produce.



The bigger worry now: Iran’s low-cost drones vs the West’s very… https://t.co/PQi13wqJnF pic.twitter.com/3J3Ra38ZhS — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 4, 2026

Τα drones Shahed κοστίζουν μόνο δεκάδες χιλιάδες δολάρια για να παραχθούν και χρειάζονται λίγο χρόνο για να κατασκευαστούν.



Πηγή: skai.gr

