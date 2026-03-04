Λογαριασμός
«Επιβλητικό» βίντεο – επίδειξη της Τεχεράνης, με το υπόγειο οπλοστάσιό της

Μεγάλες σειρές πυραύλων και drones Shahed, στοιχισμένα και έτοιμα για δράση σε υπόγειες εγκαταστάσεις, με ένα ρολόι να χτυπάει στο παρασκήνιο 

VIDEO

Την ώρα που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους βομβαρδίζουν ανηλεώς το Ιράν, η Τεχεράνη επιδεικνύει μια εκτεταμένη υπόγεια πόλη πυραύλων και drones Shahed, σαν αυτό που έπεσε πριν λίγες ημέρες στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου. 

Πλάνα που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται στενά με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, δείχνουν μεγάλες σειρές πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στοιχισμένα και έτοιμα για δράση σε υπόγειες εγκαταστάσεις, με ένα ρολόι να χτυπάει στο παρασκήνιο. 

Σε ένα πλάνο φαινόται ένα πανό με την φωτογραφία του  νεκρού πλεόν Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ να «επιθεωρεί» το τεράστιο οπλοστάσιο των drones.

Μια σειρά από ιρανικές σημαίες κρέμονται από την οροφή των σηράγγων ενώ σε άλλο πλάνο φαίνοννατι φορτηγά να μεταφέρουν εκτοξευτές drones Shahed. 

Τα drones Shahed κοστίζουν μόνο δεκάδες χιλιάδες δολάρια για να παραχθούν και χρειάζονται λίγο χρόνο για να κατασκευαστούν.
 

