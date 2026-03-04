Φιλιππίνες: Σύλληψη Φιλιππινέζων υπηκόων για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συνέλαβε ορισμένους πολίτες της με την υποψία κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, σε μια «σοβαρή υπόθεση εθνικής ασφάλειας» που υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρότερη νομοθεσία κατά της κατασκοπείας και των ξένων παρεμβάσεων.

Οι αρχές δεν έδωσαν λεπτομέρειες για την υπόθεση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των συλληφθέντων ή του αν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

«Οι επιχειρήσεις αυτών των ατόμων που ενεργούσαν κατ' εντολή των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών αντιμετωπίστηκαν και τερματίστηκαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας. «Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα κατά των εμπλεκόμενων ατόμων, όλοι τους υπήκοοι Φιλιππίνων, οι οποίοι ομολόγησαν τη συνενοχή τους σε κατασκοπευτικές δραστηριότητες και συνεργάζονται με τις αρχές», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Οι σχέσεις μεταξύ Φιλιππίνων και Κίνας έχουν γίνει όλο και πιο τεταμένες εν μέσω επανειλημμένων αντιπαραθέσεων στη Νότια Κινεζική Θάλασσα, με τις δύο πλευρές να επιδίδονται επίσης σε έναν εντεινόμενο πόλεμο δηλώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πληρωμές για πληροφορίες στη Νότια Κινεζική Θάλασσα

Τουλάχιστον τρεις Φιλιππινέζοι υπήκοοι εμπλέκονται στην υπόθεση, σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας. Το Reuters μίλησε με τους τρεις κατηγορούμενους τον περασμένο μήνα υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ένας εξ αυτών δήλωσε ότι αρχικά τον προσέγγισε μια Φιλιππινέζα γνωστή του, όταν ήταν χαμηλόβαθμο στέλεχος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την προσφορά να γράφει άρθρα γνώμης έναντι αμοιβής. Αυτό αργότερα επεκτάθηκε στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τη Νότια Κινεζική Θάλασσα και τις διμερείς σχέσεις του Υπουργείου Άμυνας με συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν συνειδητοποίησε αμέσως ότι εργαζόταν για κινεζικά συμφέροντα και υποψιάστηκε την κατάσταση αργότερα, αλλά ήταν δύσκολο να σταματήσει καθώς χρειαζόταν τα χρήματα.

Αναθεώρηση της νομοθεσίας

Πέρυσι, οι αρχές των Φιλιππίνων συνέλαβαν τουλάχιστον δώδεκα Κινέζους υπηκόους με την υποψία κατασκοπείας, ενώ η Κίνα προχώρησε επίσης στη σύλληψη τριών Φιλιππινέζων με την ίδια κατηγορία.

Οι νομοθέτες των Φιλιππίνων επιδιώκουν τώρα να αναθεωρήσουν τους νόμους περί κατασκοπείας που χρονολογούνται εδώ και δεκαετίες, ώστε να καλύπτουν πλέον απειλές σε καιρό ειρήνης αλλά και κυβερνοαπειλές. Οι νέες διατάξεις θα διευρύνουν τον ορισμό της κατασκοπείας, συμπεριλαμβάνοντας την παραβίαση δεδομένων και άλλες τεχνολογικές εισβολές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.