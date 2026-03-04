Οδηγίες Παχλαβί στους Ιρανούς του εξωτερικού: «Μεταφέρετε το σαφές μήνυμα (του λαού) σε ΜΜΕ και οργανώσεις»

Με νέα ανάρτησή του σήμερα στα social media, o εξόριστος γιος του έκπτωτου Σάχη του Ιράν, δηλώνει για άλλη μία φορά την υποστήριξή του προς τον ιρανικό λαό που μάχεται (μαζί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ) το θεοκρατικό καθεστώς, δίνοντας παράλληλα και «οδηγίες» στους Ιρανούς που ζουν στο εξωτερικό για το πώς πρέπει να ενεργούν, ώστε να υποβοηθήσουν ουσιαστικά την επιστροφή του.

Σχολιάζοντας την είδηση του θανάτου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Ρεζά Παχλαβί δήλωσε ότι μία «μεγάλη εθνική γιορτή έρχεται σύντομα» ενώ, στην τελευταία συντευξή του, εξέφρασε ανοιχτά την επιθυμία του να ηγηθεί μιας «δημοκρατικής μετάβασης» στο Ιράν.

«Στις κρίσιμες ημέρες και εβδομάδες που έρχονται, ο ρόλος σας στη συνέχιση της υποστήριξης μέχρι την οριστική παύση της ντροπιαστικής ζωής της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι ζωτικής σημασίας» αναφέρει ο 65χρονος διάδοχος του ιρανικού θρόνου και ζητάει από του Ιρανούς του εξωτερικού να «μεταφέρουν ξεκάθαρα το μήνυμα και το αίτημα του ιρανικού λαού».

هم‌میهنان عزیز خارج از کشور،



تلاش و حضور پرشور شما در هفته‌های اخیر، و درخشش بی‌نظیرتان در «روز جهانی اقدام»، سهمی کلیدی در تغییر افکار عمومی جهان و تصمیم‌گیران برای حمایت از ملت ایران داشته است.



در روزها و هفته‌های حساس پیشِ رو، نقش شما در تداوم این حمایت تا پایان دادن به عمر… pic.twitter.com/yG97thnQ4j — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 4, 2026

Ο Ρεζά Παχλαβί ζητά από τους υποστηρικτές του να «πολλαπλασιάσουν» τις προσπάθειές τους και δίνει τις εξής οδηγίες:

« - Επικοινωνήστε με τους βουλευτές και τους ηγέτες των χωρών διαμονής σας. Πείστε τους ότι η υποστήριξη του ιρανικού λαού πρέπει να συνεχιστεί μέχρι τη στιγμή της πτώσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

- Τονίστε την ακλόνητη ακεραιότητα του εδάφους του Ιράν.

- Επιμείνετε στην πλήρη δέσμευση απέναντι στη βούληση του ιρανικού λαού να διαμορφώσει το μέλλον σύστημα της χώρας.

- Σε συζητήσεις και αλληλογραφία με ΜΜΕ και πολιτιστικές οργανώσεις, μεταφέρετε το σαφές μήνυμα και το αίτημα του ιρανικού λαού με τον πιο άξιο τρόπο.

- Συμμετέχοντας σε μεγαλειώδεις πορείες, δείξτε και εκφράστε τι ακριβώς θέλει ο ιρανικός λαός».



