Κύπρος: Αναφορές για κατάσταση αυξημένου συναγερμού στη βάση Ακρωτηρίου

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, μετά από κήρυξη «απειλής ασφαλείας», σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εφημερίδα Cyprus Mail.

Όπως αναφέρεται, το προσωπικό των βάσεων ενημερώθηκε για την ύπαρξη απειλής και έλαβε οδηγίες να επιστρέψει άμεσα στις οικίες του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους «μέχρι νεωτέρας». Παράλληλα, ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων να απομακρυνθούν από παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από βαριά και συμπαγή έπιπλα, αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, αναφέρθηκε ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις κοντά σε βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στην Κύπρο.

Υπάρχουν «υποψίες για συντριβή» στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, στη Λεμεσό, σύμφωνα με το ισραηλινό Chanel 14.

Μέχρι στιγμής πάντως οι παραπάνω πληροφορίες διαψεύδονται.

Πηγή: skai.gr

