Ιράν: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 50 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου- Δείτε φωτό και βίντεο

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν σήμερα, όταν τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Ταμπάς, στο κεντρικό Ιράν, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

#Breaking #Iran

June 8, 2022

Tabas-Yazd train derailed today at 5:30 am / 10 people have died so far

Iranian people have no safety under the mullah's corrupt ruling! #ایران #یزد #طبس pic.twitter.com/aexa1ee9LF