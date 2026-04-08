Το σχέδιο 10 σημείων που κατέθεσε το Ιράν για «μακροπρόθεσμη ειρήνη» στη Μέση Ανατολή δεν περιλαμβάνει σημαντική φράση στα αγγλικά.

Στην έκδοση που κυκλοφόρησε στα φαρσί, η Τεχεράνη συμπεριέλαβε επίσης τη φράση «αποδοχή εμπλουτισμού» (“acceptance of enrichment”) για το πυρηνικό του πρόγραμμα αποκαλύπτει ο Guardian. Αλλά για λόγους που παραμένουν ασαφείς, αυτή η φράση έλειπε από τις αγγλικές εκδόσεις που κοινοποίησαν Ιρανοί διπλωμάτες σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες (όπως η παλαιότερη συμφωνία JCPOA), ο εμπλουτισμός ουρανίου επιτρέπεται για ειρηνικούς σκοπούς, αλλά το ποσοστό είναι αυτό που καθορίζει αν το υλικό προορίζεται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή για πυρηνικούς εξοπλισμούς. Το Ιράν αναφέρεται σε «αποδοχή εμπλουτισμού» στα φαρσί χωρίς να διευκρινίζει ποσοστό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, μιάμιση ώρα προτού λήξει το τελεσίγραφο που απηύθυνε στο Ιράν, ότι αποδέχθηκε πρόταση του Πακιστάν να δώσει παράταση δυο εβδομάδων. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη υπέβαλε στην Ουάσιγκτον «σχέδιο 10 σημείων», που έκρινε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για διαπραγμάτευση με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Το σχέδιο

Όπως μεταδίδουν τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, (το πρακτορείο ειδήσεων MEHR και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim) το Ιράν αναφέρει ότι το σχέρδιο 10 σημείων περιλαμβάνει ελεγχόμενη διέλευση μέσω του στενού του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, τερματισμό του πολέμου εναντίον του Ιράν και των συμμαχικών ομάδων και αποχώρηση των αμερικανικών μαχητικών δυνάμεων από όλες τις περιφερειακές βάσεις.

Αναλυτικά, το σχέδιο των 10 σημείων:

Πλήρης και οριστική παύση του πολέμου κατά του Ιράν χωρίς χρονικό περιορισμό Πλήρης τερματισμός της Αμερικανικής επιθετικότητας σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, του Ιράκ και της Υεμένης Αποχώρηση των αμερικανικών μαχητικών δυνάμεων από όλες τις βάσεις και τα σημεία ανάπτυξης στην περιοχή Ελεγχόμενη διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις Θέσπιση πρωτοκόλλου και όρων για τη διασφάλιση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ Πλήρης καταβολή αποζημίωσης για το κόστος ανοικοδόμησης στο Ιράν Πλήρης δέσμευση για άρση των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας σε βάρος του Ιράν Απελευθέρωση ιρανικών κεφαλαίων και παγωμένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Το Ιράν δεσμεύεται πλήρως να μην επιδιώξει την κατοχή πυρηνικών όπλων Άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκριση των παραπάνω όρων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε στο Sky News ότι με την κατάπαυση του πυρός, διάρκειας δύο εβδομάδων, με το Ιράν οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει «όλα όσα θέλαμε να κάνουμε στρατιωτικά» στο Ιράν, και ότι επρόκειτο για «μια ολοκληρωτική νίκη από αυτή την άποψη και από κάθε άλλη άποψη».



«Η εκεχειρία είναι υπέροχη», είπε. «Είναι πολύ καλή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).



Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι θεωρεί μεν τη συμφωνία «καλή», αλλά αν δεν είναι, οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν στον πόλεμο: «Θα επιστρέψουμε αμέσως, πολύ εύκολα», προειδοποίησε.



Στη συνέχεια, επέμεινε ότι «έχουμε κάνει ό,τι θέλαμε να κάνουμε στρατιωτικά… Μια ολοκληρωτική νίκη, μια νίκη με στρατιωτικούς όρους».



«Η συμπεριφορά του Τραμπ ήταν αισιόδοξη, ήταν ευγενικός, ήταν ευγενικός. Με ευχαρίστησε που τον τηλεφώνησα» δήλωσε ο ανταποκριτής του Sky News.



«Δεν ήταν ο μεγαλόστομος πρόεδρος Τραμπ που έχουμε συνηθίσει όλοι» παρατήρησε ο δημοσιογράφος.

«Μια μεγάλη μέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη (...) Αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!!!» επεσήμανε το πρωί σε μήνυμά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Θα υπάρξουν πολλές θετικές δράσεις! Θα βγουν πολλά χρήματα. Το Ιράν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης» δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ στο Truth Social.

