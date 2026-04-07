Βήμα πίσω; Σύμφωνα με το Al Jazeera, που επικαλείται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ενδέχεται να καθυστερήσει τελικά την επίθεση στο Ιράν εάν δει πραγματικά «σημάδια συμφωνίας» στον ορίζοντα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ νωρίτερα απείλησε ότι το Ιράν θα μπορούσε να «εξουδετερωθεί σε μια νύχτα», η οποία «μπορεί» να είναι η Τρίτη (Τετάρτη το πρωί ώρα Ελλάδας) - μια προθεσμία που έθεσε στο Ιράν για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ,

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει πάντως τις απειλές να χτυπήσει τις γέφυρες και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν, παρά τις επικρίσεις, ισχυριζόμενος ότι ο ιρανικός λαός θα ήταν «πρόθυμος να υποφέρει» αν τελικά εξασφάλιζε την ελευθερία του. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οι συνέπειες τέτοιων επιθέσεων θα επεκταθούν πέρα ​​από την περιοχή.

Ο Τραμπ νωρίτερα τη Δευτέρα χαρακτήρισε μια πρόταση που συνέταξαν χώρες που εργάζονται για την εφαρμογή 45ήμερης εκεχειρίας ως «σημαντικό βήμα» αλλά «όχι αρκετά καλή». Το Ιράν απέρριψε την πρόταση και ζήτησε έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν προειδοποίησε για αντίποινα μετά το τελεσίγραφο που έδωσε έως την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Από πλευράς, του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις του Ιράν δεν θα αποθαρρυνθούν από τις δολοφονίες διοικητών, παρότι ορισμένες αναφορές τον θέλουν σε κώμα.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.