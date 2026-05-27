«Αντιμετωπίζουμε τις αυξημένες ανάγκες που έχουν οι πολίτες ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους, με μέτρο και μέθοδο», τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε, καταρχάς, στην επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον μήνα Ιούνιο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα μέτρο που έχει ήδη αποδώσει και έρχεται σε συνέχεια «μίας γκάμας πρωτοβουλιών» για τη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας έναντι των αναταράξεων που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η στήριξη των οικογενειών με 150 ευρώ ανά παιδί από τον Ιούνιο.

«Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες που έχει η ελληνική κοινωνία και στο πλαίσιο του δημοσιονομικώς εφικτού, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα, επιλέγουμε με στοχευμένα μέτρα να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία και την ελληνική αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τόνισε δε ότι «όλα αυτά είναι προϊόν της καλής πορείας της ελληνικής οικονομίας, την οποία χτίσαμε με πάρα πολύ κόπο», ενώ «παράλληλα ξεπληρώνουμε ένα σημαντικό κομμάτι του δημοσίου χρέους, προκειμένου να μην δούμε τα επόμενα χρόνια αυτά που η δική μου γενιά αντίκρισε και να μην τα βρούμε μπροστά μας».

Ο ίδιος σημείωσε ότι η προσπάθεια ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών γίνεται τόσο με μόνιμα όσο και με έκτακτα μέτρα στήριξης και επισήμανε ενδεικτικά τη μείωση της φορολογίας -και ιδίως τη μείωση των άμεσων φόρων για οικογένειες με παιδιά και για νέους- τη στήριξη των ενοικιαστών, των συνταξιούχων και της ελληνικής περιφέρειας.

Ακολούθως, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε σε τρεις σημαντικές διατάξεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους που περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα έρθει σύντομα στη Βουλή: στη δυνατότητα ρύθμισης σε 72 δόσεις οφειλών που υπήρχαν μέχρι 31/12/2023, στην άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για χρέη προς το Δημόσιο κατόπιν καταβολής 25% του ποσού και ρύθμισης του υπολοίπου και στη μείωση του κατωφλιού για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τα 10.000 στα 5.000 ευρώ.

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «θέλουμε να βοηθήσουμε στη ρευστότητα πολλών επιχειρήσεων και συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον λογαριασμό τους για τις συναλλαγές τους». «Είναι τρία μέτρα» που προστίθενται «στα ήδη υπάρχοντα και θα βοηθήσουν αρκετούς συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να είναι συνεπείς». «Τους δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία», ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η κουλτούρα πληρωμών.

Πηγή: skai.gr

