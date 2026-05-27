Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ηράκλεια, στις Σέρρες, με ένα αγοράκι 10 ετών να εντοπίζεται νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τοπικού μέσου Infonews24, περίπου στις 11:45 ενημερώθηκε η αστυνομία για το περιστατικό και άμεσα σήμανε συναγερμός στις Αρχές.

Το παιδί εντοπίστηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του 10χρονου πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την υπόθεση ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας.

Πηγή: skai.gr

