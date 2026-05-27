Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν συνάντησε μέλη του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Τεχεράνης, προτρέποντας σε μια ώθηση της οικονομίας του Ιράν, ιδιαίτερα του ιδιωτικού του τομέα, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται.

«Το κύριο πεδίο μάχης σήμερα είναι ο οικονομικός πόλεμος», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Πιστεύουμε ότι όσο πιο ικανός, ευέλικτος και ενεργός είναι ο ιδιωτικός τομέας, τόσο πιο ισχυρά θα γίνουν τα οικονομικά θεμέλια της χώρας και τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εθνική μας ισχύς απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις και απειλές», είπε.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ απέτυχαν στο στρατιωτικό μέτωπο του πολέμου και τώρα επικεντρώνονται στο να πλήξουν το Ιράν οικονομικά, πρόσθεσε ο πρόεδρος.

«Αφού απέτυχε να επιτύχει τους στόχους του στο στρατιωτικό μέτωπο, ο εχθρός έχει επικεντρωθεί στο να πλήξει την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας και να διαταράξει τα μέσα διαβίωσης του λαού».

