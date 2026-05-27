Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ενέκρινε σήμερα νομοθετική ρύθμιση για να παραμείνει η χώρα μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), αντιστρέφοντας την απόφαση που ελήφθη το 2025 από την πρώην κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν να αποχωρήσει η Βουδαπέστη από το δικαστήριο.

Από τα 199 μέλη του κοινοβουλίου, τα 133 τάχθηκαν υπέρ της απόρριψης του νόμου που προέβλεπε αποχώρηση από το Καταστατικό της Ρώμης, της ιδρυτικής συνθήκης του ΔΠΔ, που επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 2 Ιουνίου, συγκριτικά με 37 ψήφους κατά και 5 αποχές.

Η κυβέρνηση του Όρμπαν αποφάσισε να αποχωρήσει η χώρα από το ΔΠΔ λέγοντας ότι το δικαστήριο λειτουργεί με «πολιτικά» κριτήρια. Ο πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ, που απομάκρυνε από την εξουσία τον Όρμπαν στις εκλογές του περασμένου μήνα, δεσμεύθηκε να διατηρήσει την Ουγγαρία ως μέλος του ΔΠΔ.

Η κυβέρνηση του Όρμπαν ανακοίνωσε την αποχώρηση της Βουδαπέστης τον Απρίλιο του 2025, λίγο μετά την άφιξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουγγαρία για επίσημη επίσκεψη σε ένα σπάνιο ταξίδι στο εξωτερικό, αψηφώντας το ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ σε βάρος του. Η Ουγγαρία απέρριψε την ιδέα να συλλάβει τον Νετανιάχου και χαρακτήρισε το ένταλμα «αναίσχυντη» ενέργεια.

Η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε σήμερα ανέφερε: «Προς όφελος της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, και για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων…είναι απαραίτητο εκείνοι που διέπραξαν τα χειρότερα από τα διεθνή εγκλήματα να λογοδοτούν σε ένα διεθνές δικαστήριο».

Ο νόμος ανέφερε ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η συμμετοχή της Ουγγαρίας στο ΔΠΔ.

Ο Μαγιάρ είχε ανακοινώσει στις 20 Απριλίου, πριν ακόμα ορκιστεί πρωθυπουργός, ότι η Ουγγαρία θα έθετε τέλος στη διαδικασία αποχώρησής της από το ΔΠΔ και θα εκτελούσε τα εντάλματα σύλληψης που εκείνο έχει εκδώσει, συμπεριλαμβανομένου αυτού που αφορούσε τον Νετανιάχου. Ερωτηθείς από δημοσιογράφο σχετικά με το γεγονός ότι είχε προσκαλέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στη Βουδαπέστη στις 23 Οκτωβρίου για την 70η επέτειο από την εξέγερση κατά των Σοβιετικών το 1956, ο Μαγιάρ είχε διευκρινίσει ότι προσκάλεσε όλους τους ηγέτες με τους οποίους είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά.

Μόνο το Μπουρούντι και οι Φιλιππίνες έχουν αποχωρήσει από το ΔΠΔ.

Το ΔΠΔ που εδρεύει στη Χάγη ιδρύθηκε το 2002 και διώκει πρόσωπα που κατηγορούνται για ωμότητες, όπως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

