Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών, επισημαίνει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο εμπορικό ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει:
"Από την πρώτη στιγμή που η Ελλάδα έγινε καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας ξεκίνησε και η κριτική για τις εξαγωγές («αυξάνουν τις τιμές», «δεν ωφελούν τους καταναλωτές», κτλ.).
Τελευταία έχει προκύψει ένα νέο αφήγημα: πουλάμε την ενέργεια τζάμπα το μεσημέρι όταν έχουμε περικοπές και την αγοράζουμε πίσω ακριβά το βράδυ.
Μια πρώτη ματιά στα δεδομένα διαψεύδει αυτό την εικόνα. Η χώρα μας είναι καθαρός εξαγωγέας όλο το εικοσιτετράωρο φέτος - εξάγουμε λίγο παραπάνω το μεσημέρι, αλλά και το βράδυ εξάγουμε σημαντικές ποσότητες (πάνω από 1 GW net).
Έχουμε επίσης χαμηλότερες τιμές από την γείτονα Βουλγαρία για όλες τις ώρες της ημέρας - άρα, ακόμα και το βράδυ, η τιμή στην Ελλάδα είναι πιο κάτω από την τιμή στη Βουλγαρία.
Όμως η πιο καθαρή απάντηση σε αυτό τον ισχυρισμό είναι να δούμε το εμπορικό ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας σε όρους ευρώ αντί για μεγαβατώρες.
Το 2014-2019, η Ελλάδα ξόδευε ~300 εκατ. Euro το χρόνο για να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια. Το 2022-2023, στο αποκορύφωμα της ενεργειακής κρίσης, το έλλειμμα έφτασε τα ~550 εκατ. Euro.
Το 2024, όταν γίναμε καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, το πρόσημο άλλαξε. Πέρσι, όταν διευρύναμε τις εξαγωγές, είχαμε εμπορικό πλεόνασμα +262 εκατ. Euro. Και φέτος, που είμαστε σταθερά εξαγωγικοί, το πλεόνασμα είναι ήδη +341 εκατ. Euro για το πρώτο τρίμηνο.
Φυσικά σε ημερήσια βάση υπάρχουν διαφοροποιήσεις - κάποιες ώρες εξάγουμε με χαμηλή τιμή και κάποιες ώρες εισάγουμε με υψηλή τιμή. Αυτό είναι λογικό σε μια αγορά. Αλλά η συνολική εικόνα είναι ξεκάθαρη: η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών".
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.