Σέρρες: Δικογραφία για απάτη με πρόσχημα επενδύσεις και λεία άνω των 200.000 ευρώ

Χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, απέσπασε γυναίκα, 31 ετών, από ανυποψίαστο θύμα, σε υπόθεση απάτης που τελέστηκε τον περασμένο Αύγουστο στις Σέρρες και εξιχνιάστηκε από τις τοπικές αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με την έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, συνεργός της γυναίκας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 61 ετών παθούσα, προσποιούμενος τον συνεργάτη του λογιστή της. Αυτός, με τη σειρά του, φέρεται να την παρέπεμψε σε γυναίκα η οποία εμφανίστηκε ως δήθεν υπεύθυνη επενδυτικών προγραμμάτων, πείθοντας την παθούσα να παραδώσει ό,τι πολύτιμο διέθετε με το πρόσχημα αποδοτικών επενδύσεων.

Πράγματι, η γυναίκα παρέδωσε 200.000 ευρώ σε μετρητά, 12 χρυσές λίρες και κοσμήματα στην 31 ετών κατηγορούμενη που εμφανίστηκε στο σπίτι της ως «εισπράκτορας». Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών της και τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

