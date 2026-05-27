Τετελεσμένα σε Λίβανο και Γάζα από το Ισραήλ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα διευρυμένη ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο με στόχο την κατάληψη περιοχών πέραν της «Κίτρινης Ζώνης», όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου.

Περισσότερες από 150 θέσεις της Χεζμπολάχ έχουν πλήξει οι ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας αναφέρει πάνω από 30 νεκρούς σε μία ημέρα και περισσότερους από 200 τραυματίες τους τελευταίους δύο μήνες εξαιτίας της σύγκρουσης.

Οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Λίβανο και Γάζα επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τη στασιμότητα στις συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ, αλλά και το πάγωμα του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες νέα διευρυμένη ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο, με τον Βενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει, κατά την έναρξη της χθεσινοβραδινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα προχωρούν σε κατάληψη εδαφών και πέρα από τη λεγόμενη «Κίτρινη Ζώνη», που ήδη ελέγχει ο IDF στον Νότιο Λίβανο.

Πηγή: Deutsche Welle

Μέχρι στιγμής χτυπήθηκαν πάνω από 150 θέσεις της Χεζμπολάχ, ενώ το λιβανικό υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για πάνω από 30 νεκρούς μόνο κατά τη χθεσινή μέρα και για περισσότερους από 200 τραυματίες το τελευταίο δίμηνο.Παράλληλα, για δεύτερη συνεχή ημέρα, ο IDF εξέδωσε εντολή εκκένωσης της κωμόπολης Ναμπατίγια του Νοτίου Λιβάνου, καλώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν βορειότερα του ποταμού Ζαχαράνι.Αμηχανία της Βηρυτού και ανοχή της ΟυάσιγκτονΗ ισραηλινή επιχείρηση πραγματοποιείται με την ανοχή των ΗΠΑ, ενώ την ίδια στιγμή τις εξελίξεις δείχνει να παρακολουθεί με αμηχανία η κυβέρνηση της Βηρυτού, η οποία έχει υπογράψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την κυβέρνηση Νετανιάχου, κατόπιν διαμεσολάβησης της διακυβέρνησης Τραμπ.Παρότι η εκεχειρία επί του πεδίου συνεχίζει να ισχύει μόνο στα χαρτιά, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί το ενδεχόμενο ματαίωσης της προγραμματισμένης για τις 2 Ιουνίου συνάντησης αξιωματούχων του IDF και του τακτικού λιβανικού στρατού στο αμερικανικό Πεντάγωνο, στο πλαίσιο των απευθείας επαφών Ισραήλ-Λιβάνου, που έχουν δρομολογηθεί από την Ουάσιγκτον.Στην πράξη, το Ισραήλ επιδιώκει να επιβάλει τετελεσμένα επί του εδάφους κατά της Χεζμπολάχ, ενόσω οι επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε μία συμφωνία που θα ορίζει τον τερματισμό του πολέμου και στο λιβανικό μέτωπο.Μέθοδος επιβολής τετελεσμένων και στη ΓάζαΤαυτόσημη τακτική φαίνεται πως εφαρμόζουν οι Ισραηλινοί και στο μέτωπο της Γάζας. Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισράελ Κατς, με σημερινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, επιβεβαίωσε ότι χθες (26/5) δυνάμεις του IDF σκότωσαν τον επικεφαλής του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς, Μοχάμαντ Ούντε, δύο μόλις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του προκατόχου του, Αζαντίν Αλ-Χαντάντ.Παλαιστινιακές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στη συνοικία Αλ-Ριμάλ της Πόλης της Γάζας σκοτώθηκαν η σύζυγός του, οι δύο γιοι και η κόρη τους.Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανατίναξε σήραγγα της Χαμάς στα περίχωρα του Μπετ-Χανούν, μήκους 11 χιλιομέτρων. Παράλληλα, μιλώντας σήμερα το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Ισράελ Κατς δήλωσε ότι το σχέδιο εκκένωσης της Γάζας από τους κατοίκους της, ονοματίζοντάς το ως «σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης», θα τεθεί σε εφαρμογή «τον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο».Σε στασιμότητα το Σχέδιο Τραμπ ελλείψει δωρητώνΌπως ακριβώς συμβαίνει στο λιβανικό μέτωπο, αντίστοιχα και στο μέτωπο της Γάζας το Ισραήλ επιδιώκει να επιβάλει τετελεσμένα επί του εδάφους, κυρίως λόγω της στασιμότητας που σημειώνεται στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ.Με τη Χαμάς να αρνείται να αφοπλιστεί, την κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών να μην έχει αναλάβει ακόμα τα καθήκοντά της και το Ισραήλ να αρνείται την πρόσβαση σε στρατιωτικούς αξιωματούχους του Καζακστάν, του Κοσόβου και της Αλβανίας, ώστε να πραγματοποιήσουν επιτόπια επιθεώρηση ενόψει της εγκατάστασης της πολυεθνικής δύναμης σταθεροποίησης, σημερινό δημοσίευμα των Financial Times αποκαλύπτει ότι, ένα τετράμηνο μετά τη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης, το ταμείο του παραμένει άδειο, καθότι οι διεθνείς δωρητές δεν έχουν ακόμα καταθέσει ούτε ένα δολάριο από τα συνολικά 17 δισεκατομμύρια δολάρια που υποσχέθηκαν να προσφέρουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εφημερίδα.

