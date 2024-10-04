Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη έρευνας για τον θάνατο τεσσάρων βρετανών επιβατών στο ναυάγιο τον Αύγουστο του σούπερ γιοτ Bayesian του βρετανού μεγιστάνα της τεχνολογίας Μάικ Λιντς, ο οποίος περιλαμβάνεται στα θύματα.

Η έρευνα ξεκίνησε κατά την ακροαματική διαδικασία σήμερα στο ιατροδικαστικό δικαστήριο του Ίπσουιτς (Σάφολκ, ανατολική Αγγλία), το οποίο είναι αρμόδιο για να ερευνά θανάτους που θεωρούνται μη φυσικοί, βίαιοι ή αγνώστου αιτίας.

Συμπληρωματικές έρευνες θα διεξαχθούν πριν από την επόμενη ακροαματική διαδικασία που ορίζεται στις 15 Απριλίου 2025, ανακοίνωσε ο Νάιτζελ Πάρσλεϊ, επικεφαλής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του Σάφολκ.

Εκτός της νέας αυτής έρευνας, έρευνες διεξάγονται ήδη από τις ιταλικές αρχές και από το Marine Accident Investigation Branch, βρετανικό κυβερνητικό οργανισμό αρμόδιο για τα ναυτικά ατυχήματα με την εμπλοκή βρετανικών πλοίων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το πολυτελές σούπερ γιοτ μήκους 56 μέτρων βυθίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά μετά το αιφνίδιο πέρασμα υδροστρόβιλου. Δεκαπέντε από τους επιβαίνοντες διασώθηκαν, ανάμεσά τους έξι επιβάτες, αλλά επτά άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Το υπό βρετανική σημαία γιοτ είχε αγκυροβολήσει σε μικρή απόσταση από το λιμάνι του Πορτιτσέλο στην Σικελία και «βυθίστηκε με μεγάλη ταχύτητα για λόγους που δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί», δήλωσε κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης ο διοικητής της αστυνομίας του Σάφολκ Μάικ Μπράουν.

Το πτώμα του μάγειρα του γιοτ, του Ρεκάλντο Τόμας, ανασύρθηκε γρήγορα. Τα πτώματα των υπόλοιπων έξι, ανάμεσά τους ο 59χρονος Μάικ Λιντς και η 18χρονη κόρη του Χάνα, εντοπίσθηκαν και ανασύρθηκαν από τους δύτες τις επόμενες ημέρες.

Η νέα έρευνα που ξεκίνησε σήμερα αφορά τον πατέρα και την κόρη, καθώς και δύο ακόμη βρετανούς υπηκόους: τον Τζόναθαν Μπλούμερ, 70 ετών, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Morgan Stanley International, και την σύζυγό του Τζούντι.

Ο Μάικ Λιντς, βαθύπλουτος επιχειρηματίας, επονομαζόμενος «ο βρετανός Μπιλ Γκέιτς», γιόρταζε με την κρουαζιέρα αυτή, μαζί με φίλους, συνεργάτες και δικηγόρους, την αθώωσή του τον Ιούνιο στην δίκη ενώπιον δικαστηρίου των ΗΠΑ για απάτη. Η καταδίκη του επέσειε ποινή πολυετούς φυλάκισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.