Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το Ισραήλ είναι πιθανό να εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν και ίσως μία «συμβολική επίθεση» σε κάποιον στρατιωτικό στόχο που συνδέεται με το πυρηνικό του πρόγραμμα, προβλέπει ο Ισραηλινός πρώην πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Guardian.

Ο 82χρονος πολιτικός λέει στη βρετανική εφημερίδα πως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χώρα του θα αντιδράσει στρατιωτικά στην ιρανική επίθεση της Τρίτης. «Νομίζω ότι κανένα κυρίαρχο κράτος δε θα αποφάσιζε να μην απαντήσει», δηλώνει ο κ. Μπάρακ, κάνοντας λόγο για «αναπόφευκτη και δικαιολογημένη» απάντηση.

Ως πιθανό μοντέλο για την επίθεση κατά του Ιράν παραπέμπει στα αντίποινα κατά των Χούθι της Υεμένης την Κυριακή, μετά από το πλήγμα εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Τελ Αβίβ. Οι Ισραηλινοί χτύπησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που ελέγχουν οι Χούθι, μονάδες παραγωγής ενέργειας και αποβάθρες στο λιμάνι της Χοντέιντα.

«Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε κάτι σαν αυτό. Θα μπορούσε να είναι μια μαζική επίθεση και θα μπορούσε να επαναληφθεί περισσότερο από μια φορά», λέει ο Εχούντ Μπάρακ.

Προσθέτει ότι, ενώ υπάρχουν φωνές στο Ισραήλ για αξιοποίηση της ευκαιρίας ώστε να χτυπηθούν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο ίδιος θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δε θα επηρέαζε σημαντικά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Guardian σημειώνει ότι ως υπουργός Άμυνας από το 2007 ως το 2013 ο κ. Μπάρακ πίεζε για βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, χωρίς όμως να καταφέρει να πείσει τον Τζορτζ Μπους και έπειτα τον Μπαράκ Ομπάμα.

Τώρα ο ίδιος λέει όμως πως το Ιράν έχει προχωρήσει σημαντικά στην προσπάθεια ανάπτυξης πυρηνικού όπλου: «Μιλώντας πρακτικά δεν μπορείς εύκολα να τους καθυστερήσεις σε σημαντικό βαθμό».

Πάντως, πιστεύει ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δέχεται πιέσεις για τουλάχιστον ένα συμβολικό πλήγμα κατά του ιρανικού προγράμματος, όσο «μάταιη» και αν είναι. «Μπορείς να προκαλέσεις κάποια ζημιά, αλλά ακόμα και αυτή ίσως θεωρείται από αυτούς που καταρτίζουν τα σχέδια πως αξίζει το ρίσκο, διότι η εναλλακτική θα ήταν να μείνουν αδρανείς και να μην κάνουν τίποτα. Άρα πιθανότατα θα υπάρξει έστω μια απόπειρα να χτυπηθούν ορισμένοι στόχο που συνδέονται με τα πυρηνικά», εξηγεί ο κ. Μπάρακ.

Αφήνει, τέλος, αιχμές κατά του κ. Νετανιάχου λέγοντας ότι ο περιφερειακός πόλεμος θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί πολύ νωρίτερα, αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ήταν δεκτικός στο αμερικανικό σχέδιο για να στηριχθεί από αραβικά κράτη μια μετριοπαθής παλαιστινιακή κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας που θα αντικαθιστούσε τη Χαμάς. Ο κ. Νετανιάχου, αντίθετα, απέρριψε οποιαδήποτε πολιτική λύση θα αναγνώριζε παλαιστινιακή κυριαρχία.

Πηγή: skai.gr

