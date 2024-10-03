Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι «τίποτα δεν θα συμβεί» σήμερα Πέμπτη (σ.σ. ώρες ΗΠΑ) αναφορικά με μια ισραηλινή απάντηση κατά του Ιράν, μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε την Τρίτη η Ισλαμική Δημοκρατία κατά του Ισραήλ.

«Τίποτα δεν θα συμβεί σήμερα (Πέμπτη)», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το θέμα, κατά τη διάρκεια σύντομης συνομιλίας του με δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για ένα ταξίδι στις νότιες ΗΠΑ.

Ωστόσο, o Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να χτυπηθούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και πηγές του Ιράν, λέγοντας ότι θα το συζητήσει με την κυβέρνηση του Τελ Αβίβ. Ο ίδιος, λίγες ώρες νωρίτερα, είχε πει ότι δεν επιθυμεί ένα πλήγμα στις πυρηνικές και στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

Πηγή: skai.gr

