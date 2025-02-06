Ιράν: Σοκαριστικό το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν απορρίπτει αυτό που αποκαλεί «σοκαριστικό» σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γάζα και να «εκτοπίσει βίαια» τους Παλαιστίνιους από τον παράκτιο θύλακα.



«Το σχέδιο εκκαθάρισης της Γάζας και βίαιης εκτόπισης του παλαιστινιακού λαού σε γειτονικές χώρες θεωρείται συνέχεια του στοχευμένου σχεδίου του σιωνιστικού καθεστώτος για την πλήρη εξόντωση του παλαιστινιακού έθνους απορρίπτεται κατηγορηματικά και καταδικάζεται», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

"Όμορφη πόλη"

Σε συνέντευξη μετά τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Τραμπ επέμεινε στην πρότασή του να μεταφερθούν σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι από την ισοπεδωμένη Γάζα αλλού, ώστε οι ΗΠΑ να στείλουν στρατεύματα, να αναλάβουν την περιοχή και να χτίσουν τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».



«Να φτιάξουμε πραγματικά ποιοτικές κατοικίες, μια όμορφη πόλη, ένα μέρος όπου μπορούν να ζήσουν και να μην πεθάνουν, γιατί η Γάζα είναι εγγύηση ότι στο τέλος θα πεθάνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Στην πρόταση αυτή αντιδρούν πάντως το σύνολο των αραβικών και δυτικών κρατών, περιλαμβανομένων της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, από τις οποίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζητά να πάρουν τους Παλαιστίνιους.

