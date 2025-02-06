Αλήθεια ή αόρατες απειλές και αντιπερισπασμός η πολιτική real estate του Τραμπ;

Της Αθηνάς Παπακώστα

Όταν ένας επιχειρηματίας του real estate εκλέγεται πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κανείς δεν μπορεί να εκπλήσσεται εάν η αμερικανική εξωτερική πολιτική αποκτά λογική κτηματομεσίτη. Αυτό είναι, κατά το βρετανικό BBC, το πιθανότατα βασικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από τις δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχοντας στο πλευρό του τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου πρότεινε οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και να τη μετατρέψουν, όπως είπε, σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», ώστε «άνθρωποι από όλο τον κόσμο» να έχουν τη δυνατότητα να την επισκεφθούν και να την απολαύσουν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μοιράζεται μία ιδέα του με τον πλανήτη. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφερθεί στη «μεγάλη οικονομική προοπτική της Βόρειας Κορέας», όπως είχε τονίσει μιλώντας για τις παραλίες της που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν, κάποια μέρα, να έχουν «τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο». Μία ακόμη ιδέα που κατέληξε στο καλάθι των αχρήστων και που σύμφωνα με ειδικούς την πορεία της θα ακολουθήσει, ίσως, και το σχέδιο του για τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας από την Ουάσιγκτον.

Αυτό όμως το οποίο δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει είναι η στροφή 180 μοιρών της Ουάσιγκτον στη δέσμευσή της υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Σύμφωνα με το BBC μία ερμηνεία ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγοντας το κουτί της Πανδώρας επιλέγουν να ταρακουνήσουν τις δυνάμεις της περιοχής προκειμένου να ενεργοποιηθούν και να δεσμευτούν για να βρουν μία βιώσιμη λύση για τη Λωρίδα της Γάζας και τον παλαιστινιακό λαό.

Από την πλευρά τους, οι Τάιμς της Νέας Υόρκης διερωτώνται εάν ο Ντόναλντ Τραμπ εννοεί όσα είπε. Υπογραμμίζουν πως η υπερβολή των λόγων του αυτομάτως αποκλείει το ενδεχόμενο το σχέδιό του να υλοποιηθεί. Σημειώνουν, επίσης, την άποψη αναλυτών σύμφωνα με την οποία πρόκειται για μία τακτική διαπραγμάτευσης με στόχο την επίτευξη συμβιβασμών από πλευράς Χαμάς και ηγετών του Αραβικού κόσμου, ενώ δίνουν σημασία και στην πλευρά Ισραηλινών, κυρίως ειδικών, οι οποίοι εξηγούν πως με τις θέσεις του αυτές ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε λόγους στο Ισραήλ να συνεχίσει να διατηρεί την εύθραυστη εκεχειρία.

Φυσικά, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι με τρόπο καυστικό αντιδρούν στο σχέδιο Τραμπ χαρακτηρίζοντάς το «κωμικό», υπογραμμίζοντας πως κάνει τις ιδέες περί προσάρτησης του Καναδά ή απόκτησης της Γροιλανδίας άμεσα πιο… λογικές.

Για κάποιους δε εκτός από το γεγονός ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα σχέδιο, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να προσπαθεί να αλλάξει τη ρότα της συζήτησης μόνο και μόνο για να προκαλέσει νέες συζητήσεις τεντώνοντας τα νεύρα των υπολοίπων, που αναγκαστικά θα επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στις νέες εξωφρενικές του ιδέες.

Σύμφωνα, ωστόσο, με το Sky News θα ήταν λάθος να κρίνει κανείς τις δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ως αυθόρμητες, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ προτείνει μέσα σε μόλις λίγα 24ωρα τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Όπως εξηγεί το δίκτυο, πρόκειται για μία ιδέα την οποία επαναλαμβάνει και εμπλουτίζει. Μία ιδέα τόσο εξωφρενική που από τη μία εκπλήσσει διπλωμάτες αλλά και πολιτικούς στη Μέση Ανατολή αλλά από την άλλη αποτελεί έναν καλά προμελετημένο αντιπερισπασμό με στόχο να γλιτώσει τον Νετανιάχου από τον κλοιό πιέσεων των ακροδεξιών του κυβερνητικών εταίρων για εκ νέου έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Άλλωστε, το μεγαλεπίβολο σχέδιο Τραμπ περί ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας - εκτός από το γεγονός ότι παραβιάζει το διεθνές Δίκαιο - δεν χωρά και στην πολιτική ατζέντα του Αμερικανού προέδρου που υπακούει στον κανόνα «Πρώτα η Αμερική», αφού πάνω από τη χώρα του θα έμπαιναν αυτομάτως τα προβλήματα τρίτων.

Πηγή: skai.gr

